Adevărul despre relația dintre Adrian Enache și fata sa: ‘Lumea mă întreabă dacă sunt nevastă-sa’

Adrian Enache este foarte mândru de fiica sa, Diana Enache, în vârstă de 25 de ani. Fiica sa i-a moștenit talentul artistic, iar cei doi cântă în duet pe litoral, la spectacolele de la teatrele de vară, la nunți. Și în America, cei doi au fost primiți cu brațele deschise. Diana Enache a vorbit recent despre relația cu tatăl său.

Diana Enache are o relație specială cu tatăl său, mai ales că cei doi și susțin spectacole împreună. Ei au avut concerte și peste Ocean, unde chiar au fost considerați soț și soție. Diana Enache a vorbit despre această confuzie amuzantă.

Mulți mă întreabă: ”Taică-tu câți ani are? 56? Hai, măi, fugi de aici!”. Nu de puține ori sunt întrebată dacă sunt nevastă-sa, ceea ce mă enervează la culme. Chiar și în turneul din ianuarie, din America, la fiecare show îi spuneau: ”Vai, dar ce bine arată soția, ce ne bucurăm că ați venit cu ea!”. Iar eu îi întrebam: ”Arăt eu prea bătrână sau el prea tânăr, ca să-mi dau seama la cine e problema”.

Diana Enache lucrează acum și la radio, fiind un proiect care, pentru ea, a început dintr-o joacă.

„Lucrez la Național FM de aproape trei ani, am început totul dintr-o joacă, am cântat la un eveniment și am fost întrebată de ce nu fac radio și dacă mi-aș dori să încerc.

Este minunat, în fiecare zi, de la ora 10.00 la 13.00 prezint emisiunea „România vorbește la Național FM”. La început eram cam agitată, așa cum sunt eu, de obicei, apoi mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte atentă la ce transmit. Este minunat la radio, de fapt, totul este minunat!”, a mai declarat Diana Enache pentru sursa citată.