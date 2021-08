Adevărul despre relația din Alexandra Stan și tatăl său. Cu ce traume a rămas de când era mică

Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, iar povestea ei sună a scenariu de film. Cum se înțelege, de fapt, Alexandra Stan cu tatăl ei și de ce a rămas cu anumite traume din copilărie. Blondina s-a destăinuit admiratorilor săi. Cum se înțelege acum cu tatăl ei.

Traumele din copilărie reprezintă un subiect foarte delicat pentru Alexandra Stan. Deși artista de 32 de ani are tot ce-și poate dori de la viață: conturile bancare pline, faimă, succes, o carieră fulminantă, o familie pe care o iubește și un soț care o respectă și alături de care și-a găsit liniștea, fosta Faimoasă de la Survivor România nu a avut parte de o copilărie ușoară.

Constănțeanca a mărturisit, în numeroase rânduri, că are o relație foarte bună cu părinții ei în prezent, doar că lucrurile nu au stat dintotdeauna așa. Alexandra Stan a vorbit, exclusiv pentru Viva, despre traumele pe care le-a trăit la o vârstă fragedă, atunci când tatăl ei pleca foarte mult de acasă, prin prisma meseriei sale de navigator.

Cântăreața a declarat că încă face terapie, deoarece frica ei de abandon și problemele din copilărie mai apar și, conform spuselor blondinei, ii pot afecta relațiile cu oamenii dragi.

Felul în care te tratează îți aduce aminte de liceu sau te duce cu gândul în generală, când erai tratat într-un anumit fel, să zicem, dau un exemplu. Cred că e important să facem tot timpul terapie. Eu fac terapie, mai ales că am făcut un pas mare și consider că fiecare om e bine să aibă acolo un moment pentru el, când să se descarce”, a declarat Alexandra Stan, în exclusivitate pentru VIVA .

Pentru un copil este tare greu să crești fără o figură paternă prezentă în viața ta, dar odată ajunsă la maturitate Alexandra Stan a înțeles riscurile meseriei de navigator pe care părintele ei și-a ales-o. Mai mult de atât, se pare că în prezent cei doi au o relație minunată, iar solista îl consideră pe tatăl ei eroul său.

De curând, Alexandra Stan s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Emanuel Necatu. Cântăreața mărturisește că soțul ei a cucerit-o prin felul său galant de a fi, fiind cel mai bun prieten al său.

În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant.

Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie. E important să împărtășești aceleași credințe.”, a continuat artista pentru sursa citată.