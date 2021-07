Adevărul despre soțul Alexandrei Stan. Ce a făcut pentru ea, de a început să îl placă

Alexandra Stan vine cu mai multe detalii despre cum a reușit să se îndrăgostească iremediabil de bărbatul care a dus-o la altar. Ce a făcut acesta pentru ea? Vedeta a povestit totul.

Alexandra Stan a surprins pe toată lumea atunci când s-a căsătorit. Vedeta și-a șocat fanii cu vestea cea mare chiar după ce evenimentul a avut loc în mare taină la locul natal al partenerului său.

Artista trăiește o perioadă excelentă, iar acum dorește să împărtășească detalii despre povestea ei de dragoste. Emanuel Necatu și celebrul star internațional se cunosc de o perioadă, dar au început să se privească cu alți ochi nu de foarte mult.

Blondina radiază de-a dreptul de fericire, iar motivul este iubirea. Toată relația lor se bazează pe o prietenie frumoasă, el fiind întâi de toate consilierul personal al acesteia. Alexandra a mai povestit că a remarcat din prima faptul că bărbatul avea foarte multe calități care au impresionat-o încă din prima clipă.

Ceea ce a cucerit-o a fost faptul că a văzut în ea lucruri pe care însăși artista nu le observase. Bunătatea pe care a simțit-o în partenerul său a fost un detaliu important pentru ea. Sinceritatea și căldura pe care le-a simțit au fost în definitiv cele care au adus-o neașteptat de repede în fața altarului.

”În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant.

Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie.

E important să împărtășești aceleași credințe. Mai mult, el este foarte serios și muncitor, și bineînțeles că m-a cucerit și prin complimentele pe care mi le făcea. A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vadă potențialul, nu numai defectele”

Alexandra Stan (Sursa: viva.ro)