Ce interdicție majoră a primit Alexandra Stan de la soțul ei. Vedeta regretă că nu o mai lasă să facă asta

Alexandra Stan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale de câteva săptămâni. Celebra artistă s-a căsătorit cu bărbatul care a făcut-o să creadă, din nou, în iubirea adevărată. Cu toate acestea, fosta Faimoasă de la Survivor România mărturisește că sunt anumite lucruri care s-au schimbat în viața ei, de când s-a măritat.

Invitată în emisiunea La Măruță, în ediția de vineri, 30 iulie, frumoasa blondină a mărturisit că soțul ei nu o lasă să mai facă topless pe plajă.

Cu toții știm că Alexandra Stan este o femeie frumoasă, care mereu a avut succes în rândul reprezentanților sexului puternic. Deși nu a avut noroc în dragoste, domnii mereu au roit în jurul ei.

Constănțeanca a fost dintotdeauna o persoană lipsită de inhibiții, simțindu-se foarte bine în pielea ei. De aceea nu s-a sfiit niciodată să se bronzeze fără sutien. De când s-a căsătorit, blondina spune că soțul ei i-a interzis să facă topless, fiind gelos pe privirile pe care le-ar putea atrage.

Alexandra Stan: Eu as vrea să mai fac topless, dar nu ma mai lasă soțul de când m-am măritat. Eu faceam inainte, dar acum… M-ați invitat pe mine în emisiunea asta, eu femeie măritată, ce o să zică soțul meu?

Cătălin Cățoiu, despre Loredana Groz: Defecte? Că nu imi facea placinta cu visine, care mie imi placea foarte mult. Si că nu prea mă asculta, dar asta in viata ei a fost bine, pentru mine a fost un defect. Și ca nu facea topless la plaja

Astăzi este una dintre cele mai titrate, populare și îndrăgite artiste românce din lume. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că Alexandra Stan s-a lansat la festivalul de la Mamaia acum mai bine de 10 ani.

Cântăreața și-a adus aminte de vremurile de acum mai bine de o decadă, când a participat la Mamaia dar nu a câștigat niciun premiu, fiind prima mare dezamăgire a carierei sale.

„În 2009 sau 2010 am debutat la festivalul de la Mamaia. Am concurat, dar nu am câștigat nimic. A fost cea mai mare dezamăgire a mea.

A fost mai complicat, mi s-a schimbat piesa. Aveam două piese de pregătit și eu am repetat doar prima piesă. S-a făcut un schimb, la un moment dat, și când a trebuit să cânt cealaltă piesă, nu am intrat bine pe timp că nu o repetasem și aia a fost.”, a declarat Alexandra Stan la emisiunea La Măruță de la PRO TV.