Adevărul despre pâine, dezvăluit acum. Ce trebuie să știe toți românii vegani

Pâinea este o sursă grozavă de fibre și carbohidrați. Cu toate acestea, ar trebui să fii atent la cantitatea de pâine pe care o consumi zilnic, iar asta pentru că în funcție de tipul ei, pâinea poate ajunge să aibă până la 150 de calorii pe felie.

Adevărul despre pâine

Veganii se feresc să consume pâine, asta deși stilul de viață vegan se refer la excluderea din dietă a preparatelor de origine animală și procesată.

Pâinea are doar câteva ingrediente: apă, sare, făină și drojdie, așa că veganii o pot consuma cu încredere. Cu toate acestea, ei preferă să se ferească de pâinea din comerț, iar asta pentru că cele mai multi pâini au în componență grăsimi de origine animală. În plus, ele sunt destul de procesate și includ o listă vastă de ingrediente în plus, față de cele esențiale.

Multe pâini din comerț conțin monogliceride și digliceride, care sunt derivate din ulei de soia sau pot proveni din grăsimi animale. Printre ingrediente se numără și lecitina, care uneori poate fi provenită din gălbenușul de ou.

Pot veganii să consume pâine din comerț?

Multe dintre aceste ingrediente sau proveniența lor nu sunt trecute pe ambalaj, lucru care face dificilă căutarea unui produs optim pentru dieta unui vegan. În schimbi, dacă ai dubii, îndreaptă-te spre pâinea care are o listă de ingrediente foarte scurtă, având în vedere că ea se face din doar patru ingrediente.

Veganii pot consuma fără griji pâini de tipul: tortilla, ciabatta, lipii libaneze sau pâinea naan, care sunt produse făinoase foarte simple, majoritatea făcute doar din apă, făină și sare.

Veganii ar trebui să se ferească de specialitățile din pâine, care mai mult ca sigur conțin unt, lapte sau ouă, cum sunt pâinicile dulci, batoanele sau alte tipuri de specialități.

Ce calități nutriționale are fiecare tip de pâine?

Pâinea este o sursă bună de carbohidrați, care îți oferă energie pe toată ziua. Dar de unde știi ce tip de pâine să alegi?

Pâinea albă are 66 de calorii pe 25 de grame, adică o felie. Are 10 mg de colesterol și 13 g de carbohidrați, în timp ce conține doar 1 gram de fibre și 170 mg de sodiu.

Pâinea neagră este făcută din făină integrală, adică are mai multe vitamine și fibre.

O felie de 39 de grame are 90 de calorii, 19 grame de carbohidrați, 1 gram de fibre și 0 grame de sodiu.

Pâinea integrală este obținută prin combinarea mai multor cereale, iar o felie de 24 de grame are 69 de calorii. O felie de pâine integrală mai are 3 grame de proteine, 11 grame de carbohidrați și 110 mg de sodiu.

În ceea ce privește bagheta franțuzească, aceasta are dublu de calorii față de pâinea albă. 60 de grame de baghetă conțin 180 de calorii, 440 mg de sodiu, 36 g de carbohidrați și 6 grame de proteine.