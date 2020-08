Adevărul despre nunta lui Dan Alexa. Răsturnare de situație!

După ce au apărut o serie de zvonuri privitor la o posibilă căsătorie, fostul fotbalist, Dan Alexa a intrat în vizorul presei. Cu toate că este divorțat de prima lui soție, cu care are doi copii, multă lume și-a dorit să îl vadă din nou într-o relație. Antrenorul a dezvăluit care este realitatea în cazul presupusei căsătorii.

Zvonul că antrenorul lui Poli Timișoara ar urma să se căsătorească a stârnit mirare. În spațiul public au apărut o serie de informații care dezvăluiau că Dan Alexa ar fi trebuit să se căsătorească săptămâna viitoare.

Antrenorul și actuala lui iubită ar fi trebuit să își unească destinele la o catedrală din Timișoara. Totuși, Dan Alexa a vrut să clarifice situația. Acesta a declarat care sunt intențiile sale legate de nuntă.

“Eu trăiesc doar pentru fotbal și pentru fetițele mele. Nu am timp de prostiile de genul acesta! Am un proiect superb la Timisoara și sunt concentrat sută la sută pe el. Încerc sa readuc bucuria fotbalului și a victoriilor aici. Vreau să se termine toate aceste aberații despre însurătoare, nu se pune problema de așa ceva”, a declarat Dan Alexa pentru impact.ro .

Fostul antrenor al Rapidului, Dan Alexa s-a întors la marea lui iubire. Acesta a semnat un contract cu Poli Timișoara, unde, într-un proiect pe termen lung va ocupa funcția de manager general și va coordona toată activitatea clubului. Poli Timișoara este și echipa la care antrenorul a devenit consacrat în cariera sa de fotbalist.

“Asta era dorința mea, de foarte mult timp, să o facem iarăși pe Poli mare, cred că Timișoara are nevoie de Poli Timișoara! Lumea e dornică să revadă fotbal la Timișoara și am spus, de ce nu, să fac tot ce ține de mine, pentru că, repet, Poli mi-a dat foarte multe satisfacții. Timișoara mi-a dat foarte multe satisfacții. Am trăit clipe minunate, locuiesc aici și cumva mă simt dator să ajut Poli. Mai mult, a fost într-un moment foarte greu al clubului.”, spunea Alexa, potrivit gsp.ro