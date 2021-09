Adevărul despre norul de poluanți de pe teritoriul României. Ce a anunțat un meterolog ANM

De mai bine de o săptămână Spania trece prin momente grele. Vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare erupe în continuare, valurile de lavă incinsă făcând prăpăd pe insula spaniolă. În același timp norii toxici, ca urmare a erupțiilor, deja s-au deplasat pe distanțe mari. Reprezentanții ANM spun că norul toxic a ajuns și de-asupra României, efectele acestuia vor fi fenomene meteo și instabilități.

Erupția vulcanică a forțat evacuarea a 6.000 de oameni, iar râurile imparabile de lavă topită au distrus în jur de 350 de case și au provocat pagube semnificative plantațiilor de banane, școlilor și infrastructurii. Insula cu 85.000 de oameni este o destinație turistică populară pentru europeni. Mii de cutremure mici au avut loc în zilele următoare erupției.

Urmările erupției vulcanice ar putea dura până la 84 de zile, a declarat Institutul de Vulcanologie din Insulele Canare. Institutul și-a bazat calculul pe lungimea erupțiilor anterioare din arhipelag. Săptămâna trecută, marți, un nou orificiu de vulcan s-a deschis la 3.000 de metri nord de creasta Cumbre Vieja, unde s-a petrecut prima erupție .

Astăzi reprezentanții ANM au anunțat că norul toxic, ca urmare a erupțiilor vulcanului Cumbre Vieja, vor ajunge și de-asupra țării noastre în zilele următoare. Acest lucru, spun specialiștii, se datorează unei schimbări a direcției vântului, care a suflat marțea trecută cenușa vulcanică, care irită ochii și plămânii, pe o zonă vastă din partea de vest a insulei.

Conform datelor vulcanul Cumbre Vieja a emis între 8.000 – 10.500 de tone de dioxid de sulf, care afectează și plămânii, în fiecare zi. Aceste toxine se regăsesc în norul care se deplasaează spre estul Europi și care va ajunge și de-asupra României. ANM spune că efectele acestui nor vor fi fenomenele de precipitații.

„Norul de cenuşă generat de vulcanul Cumbre Vieja a intrat, deja, în România şi va rămâne încă două-trei zile pe teritoriu. Astăzi e intensitatea mai mare a concentraţiilor de dioxid de sulf. Concentraţia este pe toată coloana, însă la sol valoarea acestora este mică. În general, însă concentraţiile vor fi mici, nu sunt mari fluctuaţii. Concentraţia mare este sus între 5 şi 10 kilometri, undeva chiar şi deasupra norilor. Din acest motiv, acest nor nu prea o să ne influenţeze pe noi.

Cu cât înaintăm spre sfârşitul săptămânii, norul se cam disipează. Acesta a venit disipat, oricum… E greu de spus cum vor influenţa ploile efectele acestui nor. Noi estimăm că baza norilor va fi destul de jos, undeva sub 5 – 7 km şi atunci nu antrenează particulele de dioxid de sulf. Oricum, dacă se va întâmpla asta nu cred că va fi un pericol. Nu am auzit nicăieri prin Europa să se fi întâmplat ceva. Acest nor va dispărea cam spre jumătatea săptămânii şi va avea concentraţi foarte mici”, spun specialiștii ANM.