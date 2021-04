Adevărul despre meseria de arbitru în România. Totul despre sânge, lacrimi și frustrare cu Cristi Balaj

Care sunt detaliile necunoscute despre meseria de arbitru în România? Cristi Blaj aduce detalii despre acest rol în teren, despre sânge, lacrimi și frustrările pe care unii suporteri nu le au la cunoștință.

Cristi Blaj a venit cu detalii în rândul unor suporteri despre rolul său. Acesta nu s-a ferit niciodată să dezvăluie realitatea, chiar și când era vorba despre influența șefilor din fotbal.

De asemenea, sportivul a taxat de fiecare dată implicarea oficialilor din LPF sau FRF și CCA, spunând cu părere de rău că arbitrii nu sunt și nu au fost uniți. Mai mult decât atât, Blaj a mai discutat și despre funcția sa de la ANAD, alături de dezvăluiri despre cazurile de dopaj care au șocat pe toată lumea.

Președintele ANAD a mai oferit dezvăluiri și despre stația mobilă de prelevare a probelor de la sportivi care e folosită pentru a-i testa pe sportivii români la orice oră în cadrul oricărei competiții: „Suntem singurii din Europa care avem așa ceva”.

„I-am tras un cap în gură unui adversar! Mă călcase pe picior și am reacționat. Și am avut ghinionul să mă vadă. Dacă aș fi analizat la tv acea fază, aș fi spus că jucătorul Balaj merita cartonașul roșu”, a detaliat acesta în urma unui episod din teren bine cunoscut de fanii acestuia.

„Nu știu în ce măsură am fost un jucător bun, precis am fost disciplinat. Nu am fost cu cluburile, cu barurile, probabil, din acest motiv, nu am ajuns mai sus (râde). M-a ajutat foarte mult. Atât de mult, încât, în perioada în care am fost la Asociația Județeană de Fotbal Maramureș, am decis să introducem în regulament obligativitatea ca pe juniorii de vârsta liceului, mai exact în clasa a zecea, să-i obligăm să facă, gratuit, cursuri de arbitraj. Și-i făceam arbitri, pe toți, în urma cursului intensiv. Uneori pentru că au fost și erori de arbitraj, apoi, în alte dăți, se întâmpla să fim jigniți chiar dacă aveam dreptate și apărea nemulțumirea unuia care avea forță în mass-media și care știa că nu este sancționat de comisiile de disciplină, pentru că aveau prieteniile lor cu oameni care conduceau fotbalul românesc. Puteau spune ce vor, cum și când doreau. Simțeam o mare nedreptate, ajungeam să spun… să-i dea fiecăruia așa cum se comportă. Și eram și eu inclus aici.”

Cristi Blaj (Sursa: playsport.ro)