Adevărul despre Maria Chițu și Andrei de la Survivor România. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi

Ce se întâmplă între Maria Chițu și Andrei? Fanii emisiunii Survivor Români 2021 ar vrea să îi vadă împreună pentru că au simțit chimia dintre ei. Care este legătura de acum dintre cei doi foști Războinici?

Andrei Dascălu a fost unul din cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021. Tânărul a fost ochit de multe dintre fanele emisiunii sportive și a fost de-a lungul competiției cuplat cu multe dintre coechipierele lui. Maria Chițu a fost și ea una dintre ele, iar recent aceasta a rupt tăcerea și a clarificat lucrurile. Se zvonește că tânăra ar avea o legătură mai strânsă cu fostul Războinic.

”Eu și Andrei nu suntem împreună! Știu că ne potrivim fizic, mi-ați spus mulți asta, dar nu ne potrivim ca și personalitate. Este nevoie de mai mult de două perechi de ochi frumoși ca o relație să meargă”, a spus Maria Chițu, pe contul ei de Instagram, întrebată de un fan.

Iată că altcineva i-a intrat la suflet lui. Băiatul a spus că este nedumerit în privința situației și a Roxanei Ghiță care a menționat foarte trasnparent de multe ori faptul că îl place. Cu toate astea, sportivul a subliniat că se înțelege cu mult mai bine cu fosta colegă decât înainte.

Din păcate, deși s-a crezut că lucrurile merg într-o direcție bună în ceea ce îi privește, roșcata se pare că nu-i mai răspunde la mesaje: „I-am dat mesaj, nu răspunde, nu știu ce se întâmplă, aștept în continuare pentru că așa sunt eu bun, cuminte și-mi place să aștept, dar n-o să mai aștept mult.”

„Multă lume întreabă: Ești împreună cu Roxana? Și nu știu ce să răspund, ori da, ori nu, pentru că nu știu. Nu suntem nici prieteni, dar nu suntem nici într-o relație. Suntem undeva la mijloc. De aia nu pot să răspund oamenilor de acasă dacă sunt cu ea sau nu.

Exact, exact, nu știu. Trebuie să stau să vorbesc cu ea să lămurim, să vedem ce se întâmplă. Am fost sau suntem la început de relație. Faza e că ne înțelegeam mai bine înainte decât acum. Nu mai este aceeași conexiune cum era înainte de relație. Plus că nu am mai păstrat așa de mult legătură și nu știu ce se întâmplă”

Andrei Dascălu (Sursa: Ștefeta Mixtă – wowbiz.ro)