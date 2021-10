Adevărul despre jobul Kirei Hagi la Aleph News. De ce Adrian Sârbu a dat lovitura cu sora lui Ianis Hagi

Ce detaliu surprinzător s-a aflat despre postul fiicei lui Gică Hagi de la Aleph News? Puțini s-ar fi gandit la asta. Tânăra poate să fie un exemplu veritabil pentru cei de vârsta sa și nu numai.

Detalii despre job-ul Kirei Hagi de la Aleph News: ce ‘salariu’ are?

Copiii lui Gică Hagi au crescut, iar ușor și-au făcut loc pe propriile puteri în lumea publică. Kira a ales să fie în atenția camerelor de luat vederi și să urmeze și actoria, timp în care cel care îi va duce numele mai departe celebrului sportiv a ales să îi pășească pe urme tatălui.

Mulți s-ar gândit că tocmai copiii de vedetă au la îndemână multe beneficii datorită notorietății unuia din părinți, dar Kira și Ianis nu au profitat de acest lucru. Fata este protagonista unui nou proiect de amploare care are ca scop promovarea tinerilor deștepți din România.

Fiica regelui fotbalului românesc este încântată de tot ceea ce se petrece. Chiar de curând a apărut pe micile ecrane în debutul proiectului „Smart is the new cool” de pe alephnews.ro.

Cu zâmbetul pe buze și cu puține emoții aceasta le-a vorbit românilor despre Herculane Project. Pentru toată această muncă ea nu primește niciun ban, conform playsport.ro. Fiica lui Gică Hagi a acceptat fără să clipească oportunitatea de a sprijini dezvoltarea.

„Sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele”

Kira Hagi vrea să schimbe România în bine și a început să povesteastă tuturor lucrurile descoperite despre Băile Herculane. De asemenea, de curând a anunțat cu entuziasm pe rețelele de socializare că s-au ‘aliniat toate planetele’ și că poate arăta acum tuturor rezultatul muncii sale din ultima perioadă.

Fata le-a împărtășit internauților ultimele vești, ulterior le-a cerut opiniile vizavi de noul proiect în care este implicată. Cu siguranță a făcut deja mulți români fericiți cu această inițiativă.