Reușită senzațională pentru Kira Hagi. Fiica lui Gică Hagi aduce mândrie României, peste hotare

Fiica lui Gică Hagi aduce mândrie României, peste hotare. Kira Hagi este extrem de talentată și muncitoare, calități care au ajutat-o să-și îndeplinească mai multe visuri din copilărie. Recent, tânăra a marcat o reușită senzațională. Despre ce este vorba, fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi are toate motivele să fie mândru de fiica sa.

Kira Hagi are expoziție de pictură pe Coasta de Azur din Franța. Picturile tinerei au ajuns aproape de Muzeul Picasso, deschis în Castelul Vallarius, unde celebrul pictor a trăit între 1948 și 1955.

Intitulată „Reflections”, expoziția comună a artistelor Kira Hagi, Sabina Legănaru și Anca Lefter a fost deschisă la Galerie L’entrée Des Artistes din Vallauris, în regiunea Provence-Coasta de Azur. La câteva sute de metri distanță de expoziția fiicei lui Gică Hagi se află Muzeul Național Picasso, unde celebrul pictor a trăit între 1948 și 1955 și a inaugurat un „Templu al Păcii” dedicat artelor plastice.

„Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franța! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence – Coasta de Azur și lângă muzeul național Picasso, aș fi spus că e imposibil! Dar viața e atât de neașteptată și iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expoziție comună, «Reflections», alături de două artiste super talentate, Sabina Legănaru și Anca Lefter. Pentru românii din zonă, voiam doar să vă spun că expoziția este găzduită de Galeria Entree Des Artistes, din 2 septembrie până pe 30 septembrie! Pentru cine are drum, ne vedem acolo! À bientôt!“, a scris Kira Hagi pe rețelele de socializare.

Pentru Kira Hagi, este a treia expoziție de pictură din viața ei. În urmă cu doi ani, cu o săptămână înainte de premiera filmului „Între Chin şi Amin”, în care a jucat, fiica lui Hagi a deschis, la Galeria Alexandra”s din Bucureşti, prima expoziţie personală. Aceasta a cuprins o serie de tablouri create între 2014 și 2019 și grupate pe două teme („Dezrădăcinare” – lucrări din perioada petrecută în SUA / „Experiment” – bazate pe experienţa din filmul „Între chin şi amin” şi a realităţilor Experimentului Piteşti). Apoi, în iulie 2021, tânăra a prezentat proiectul „Sound of Silence”, la Galeria Galateca din București.

Deși a fost mai mereu asociată cu celebrul său tată, Kira Hagi spune că de mică și-a dorit să fie actriță și pictoriță.

„Nu știu când am avut scânteia, dar știu că la 12 ani, ajutată de tata, am început să mă gândesc la ce mi-ar plăcea să fac în viitor. Așa am decis să devin actriță. De mică mi-a plăcut să pictez, să scriu și să merg la teatru cu mama și bunicii mei. Pasiunea pentru artă o moștenesc pe linie maternă, cel mai probabil.

Străbunicul meu, tatăl bunicii materne, a lucrat 15 ani la Teatrul Cassandra, ca scenograf, pictor de decoruri cum se spunea atunci. Fratele străbunicii mele, Papa Cota, cum îi spuneam cu toții, s-a stins anul trecut, a lucrat și el tot vreo 15 ani la Nottara, tot ca scenograf. De aceea, când am aflat că am să o interpretez pe Martha în acest teatru mi s-a părut magic. Mi s-a confirmat că în viață nimic nu e întâmplător.”, a precizat fata fostului mare fotbalist Gheorghe Hagi.