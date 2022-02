Adevărul despre Ionuț Popa de la Survivor România, spus de o fostă concurentă: „Am apucat să îl cunosc” EXCLUSIV

Maria Chițu a fost una dintre concurentele de temut din sezonul trecut de la Survivor România. Ea a recunoscut că anumiți concurenți care se află în acest moment în Republica Dominicană i-au atras atenția. De asemenea, ea nu ar refuza să se întoarcă în competiție.

Maria Chițu recunoaște că a urmărit doar videoclip-urile care au apărut pe Instagram din noul sezon. Totuși, fosta concurentă din Republica Dominicană a reușit să își facă o părere despre câțiva concurenți.

„Personal, nu m-am uitat la noul sezon Survivor, nici la primul sezon nu m-am uitat decât la câteva episoade, iar ceva mai târziu am intrat în competiție. Când am timp, mă mai uit la videoclip-urile postate pe Instagram de Survivor Romania.”, a zis Maria Chițu, în exclusivitate pentru playtech.ro.

De asemenea, fosta Războinică a mărturisit că Otilia Bilionera i-a atras atenția, concurenta fiind mult mai puternică decât credea. Maria Chițu îl cunoaște pe Ionuț Popa, explicând că acesta este un om sincer. Mai mult, aceasta le-a urat succes persoanelor care fac parte din echipa Războinicilor:

„Mi-au captat atenția câțiva concurenți: Otilia (este mai puternică decât mă gândeam că va fi), Ionuț Popa (am apucat să îl cunosc puțin în București, el fiind prieten cu fratele meu, este un băiat sincer din câte am văzut), Ramona (are o poveste dură, dar nimic nu este întâmplător, nici faptul că a ajuns la Survivor). Sunt sigură că sunt multe de spus, iar dacă aș avea timpul necesar, mi-ar plăcea să urmăresc sezonul acesta și să-i cunosc mai bine pe concurenți, în special echipa Războinicilor, cărora le urez succes.”