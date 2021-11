Adevărul despre factura de 16.000 de euro la ENEL a unei românce. Cum s-a înregistrat acest consum, de fapt

O femeie din Craiova a avut parte de șocul vieții când a citit cât are de plătit pe curentul consumat într-un apartament cu două camere. În primă fază, proprietara s-a declarat intrigată de cele întâmplate și spunea că nu-și explică de unde provine această sumă colosală, mai ales că nu a primit o singură factură, ci patru din partea Enel! Acum, Elena Mandocescu a aflat și motivul consumului exagerat apărut în respectivele facturi.

Femeia a rămas blocată total în momentul în care a primit, în aceeaşi zi, patru facturi la curent, ce ajungeau la suma incredibilă de 81.785 de lei (peste 16.000 de euro). Halucinant este că, mult timp, nu a primit nicio explicaţie din partea furnizorului de energie electrică.

Elena Mandocescu, o mamă care locuieşte într-o casă din Craiova cu două camere, împreună cu cei doi copii, a primit de la compania ENEL patru facturi la energie electrică, cu un total de plată de 81.785,87 lei (peste 16.000 de euro). Acum, proprietara a aflat adevărul despre consumul uriaș de curent, indicat pe facturi.

Se pare că de vină era un scurtcircuit la panoul electric. Din cauza acestei probleme, contorul înregistra enorm, iar femeia din Craiova s-a trezit cu o plată uriașă la curent!

„A venit o echipă de la Distribuţie şi au găsit problema. La panoul electric era un scurtcircuit. De aceea contorul înregistra enorm. Aşa mi-au spus. Eu, de altfel, le spusesem că am scos totul din priză şi am văzut că acel contoar continua să meargă, dar până când povestea nu a devenit publică nu i-a interesat. Eu nu ştiu, însă, ce am plătit în tot aceşti ani. Nu cred că cineva va clarifica şi această problemă. De fapt, ei mă furau pe mine”, a mai declarat Elena Mandocescu, pentru Adevărul.