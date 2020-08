Adevărul despre Donald Trump iese la iveală. Cine va publica, în curând, dezvăluiri despre infidelităţi, fetişuri şi mâna Moscovei

O nouă carte de memorii ar putea să-l pună într-o situație rușinoasă pe Donald Trump. Cine promite dezvăluiri incediare despre cel de-al 45-lea președinte american, aflați în paragrafele următoare.

În luna septembrie, fostul avocat personal al lui Donald Trump va publica o carte intitulată „Disloyal“, care este inspirată din anii petrecuţi în slujba miliardarului newyorkez.

Michael Cohen, numit cândva „Pitbull-ul lui Trump“, a promis să spună „adevărata poveste“ despre activitatea sa în funcția de avocat al actualului lider de la Casa Albă. Bărbatul nu îl menajează deloc pe Trump, adresându-i cuvinte precum „trișor“, „impostor“, „rasist“, ba chiar „vânător sexual“.

De asemenea, Cohen susține că el nu a fost „un simplu martor“ al ascensiunii președintelui american, ci mai degrabă un „participant activ“. Acestea povestește că a fost nevoi chiar și să mintă în numele lui Trump, pentru a-i scunde Melaniei infidelitățile soțului ei.

„Am păcălit antreprenori pentru el, am furat de la asociaţii săi, am minţit-o pe soţia sa pentru a-i ascunde infidelităţile, am hărţuit şi am strigat ridicat tonul către toţi cei care se aflau pe drumul lui Trump către putere. De la duşuri de aur într-un club libertin la fraudă fiscală şi trecând prin acorduri cu oficiali corupţi din Uniunea Sovietică, dar şi prin conspiraţii pentru a le reduce la tăcere pe amantele lui Trump, eu nu am fost un simplu martor al ascensiunii preşedintelui, ci un participant activ“, spune autorul.