Fratele lui Donald Trump a murit. Ce a pățit Robert, în vârstă de 71 de ani

În acste momente, familia prezidențială a Americii este în doliu, după ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat în unitatea de terapie intensivă la un spital din New York, în iunie, iar astăzi a fost anunțat decesul acestuia.

Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump, a încetat din viață

Președintele american Donald Trump a declarat că fratele său mai mic, Robert Trump, a murit la o zi după ce președintele l-a vizitat într-un spital din New York.

„Vă împărtășesc, cu inima grea, că minunatul meu frate, Robert, a murit în pace în această seară. Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten al meu. I se va simți lipsa, dar ne vom întâlni din nou. Amintirea lui va trăi mai departe în inima mea pentru totdeauna. Robert, te iubesc. Odihnește-te în pace „, a spus Trump într-o declarație sâmbătă seara.

Robert Trump, care la 71 de ani era mai tânăr decât președintele în vârstă de 74 de ani, era un director de afaceri și dezvoltator imobiliar. Spre deosebire de fratele său, vedeta TV, Robert Trump a stat în umba reflectoarelor. Președintele Trump a făcut o vizită emoționantă pentru a-și vedea fratele în suferință vineri, la New York-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, înainte de a merge la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, pentru weekend.

Președintele trebuie să participe la înmormântare, a spus un asistent. El are un program aglomerat de călătorii în zilele următoare și intenționează să viziteze patru state ca parte a campaniei sale pentru Alegerile Prezidențiale.

Ce a pățit Robert, în vârstă de 71 de ani

Cauza morții nu a fost dezvăluită. Trump a declarat vineri jurnaliștilor că fratele său „a avut greutăți” cu o boală nedezvăluită. O sursă apropiată cu situația a spus că fratele s-a aflat sub tensiune. ABC News a raportat că Robert Trump a fost internat în unitatea de terapie intensivă din spitalul Mount Sinai din New York în iunie, iar în aceeași lună, Robert Trump a câștigat un ordin de restricționare temporară împotriva nepoatei sale și a președintelui, Mary Trump, pentru a o opri din publicarea unei cărți care să ofere un aspect mai puțin dorit al președintelui american și al familiei sale.

Un judecător al instanței supreme de stat din Poughkeepsie, New York, a respins ulterior o cerere de a opri publicarea și a anulat ordinul de restricție temporară. Robert Trump spusese că prin publicarea cărții ”Too Much and Never Enough: How Family My Created the World The Most Dangerous Man”, s-ar încălca un acord de confidențialitate legat de moșia tatălui său Fred Trump Sr, care a murit în 1999. Mary Trump a spus într-un interviu acordat Greenpeace la începutul acestei săptămâni că Robert Trump fusese bolnav și internat „de câteva ori în ultimele trei luni”.

Președintele a sunat sâmbătă la camera spitalului fratelui său, întrucât părea că moartea lui era aproape, au spus CNN două persoane familiarizate cu problema. Nu era clar dacă starea lui Robert Trump i-a permis să vorbească prin telefon cu președintele. Separat, mai multe persoane care au vorbit sâmbătă cu Trump au spus că a apărut întristat de pierderea iminentă a fratelui său.

Detaliile despre boala lui Robert Trump nu au fost date publicității. El a fost bolnav de câteva luni, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu cunoștințe despre această problemă. În timpul unui briefing la Casa Albă, vineri, Trump a refuzat să ofere reporterilor detalii despre boala fratelui său.