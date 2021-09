Adevărul despre despărțirea dintre Marinescu și Maria de la Puterea Dragostei. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Maria și Marinescu de la Puterea Dragostei?

Cristian Marinescu a câștigat sezonul trei al show-ului Puterea Dragostei. El a intrat în finală alături de iubita lui Maria, cea cu care voia să se și căsătorească.

Nu a trecut prea mult și cei doi s-au despărțit, Maria fiind cea care a făcut anunțul privind separarea ei de câștigătorul show-ului.

Am vrut să discut lucrurile pentru prima dată aici în emisiune. Relația noastră a fost una extrem de reală. Nu mă ascund cu absolut nimic.

„Suntem foarte bine. Nu ne-am împăcat. Suntem despărțiți. Eu în aceste zile am avut un moment de tăcere și am vrut să stau mai retras și să nu mă arunc cu niște vorbe înainte, pentru că lucrurile au fost extrem de calde.

Cristian a vorbit despre faptul că, momentan, lucrurile între el și Maria sunt incerte și că nu se poate vorbi despre o împăcare.

El a spus că între ei a fost dragoste adevărată, dar certurile i-au făcut să o ia pe drumuri separate.

Asta este situația și nu putem să ne ascundem de ea. Noi practic am mai simțit de mai multe ori să punem stop, dar în același timp nici nu puteam să trăim unul fără celălalt. Ne-am dat seama că simțim ceva atunci când stăteam față în față. Eram îndrăgostiți unul de altul”, a adăugat Cristian Marinescu.

„Să nu vă gândiți o secundă că îmi este ușor să vorbesc despre treaba asta. Îmi este extrem de greu pentru că este o femeie care a făcut parte din viața mea. Nu știu dacă o să reluăm legătura, o să mai încerc să am o relație cu ea.

Nu s-au despărțit imediat după încheierea emisiunii, așa cum a scris presa. Ci au mai stat împreună cam o săptămână. Aveau planuri să plece împreună la Chișinău.

„Nu am o dată exactă. Ea a fost persoana care a pus stop, iar eu nu am făcut altceva decât să accept acest lucru. După ce s-a terminat finala, noi am mai stat împreună o săpătmână. Era vorba ca ea să plece în Chișinău, iar eu urma să merg după ea”, a mai spus Cristian Marinescu.