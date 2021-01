Adevărul despre averea Simonei Halep s-a aflat acum. Cât de bogată este, de fapt, sportiva noastră, citiți în articolul de mai jos.

Cât de bogată este Simona Halep. I-a detronat pe cei mai faimoși din fotbalul din România

S-a aflat acum care este adevărul despre averea Simonei Halep. Chiar dacă anul trecut a fost un an foarte dificil pentru Simona Halep în privința câștigurilor financiare, jucătoarea româncă de tenis tot se menține printre cele mai bogate femei din țara noastră.

Astfel, Simona Halep, fosta lideră WTA, se află pe locul 140 în top 300 cei mai bogați români realizat de revista Capital. De asemenea, Simona Halep figurează pe locul 5 într-un clasament dedicat exclusiv pentru persoanelor de sex feminin.

Cine conduce în topul celor mai bogate românce

Topul celor mai bogate românce este condus de departe de Anastasia Soare, o femeie remarcată în industria de beauty din Statele Unite. Ansatasia Soare are o avere estimată la 650 milioane de euro.

Podiumul de locul doi este ocupat de Anca Vlad, cu o avere de 480 milioane de euro, în timp ce pe locul tre o regăsim pe Veronica Gușă de Drăgan, care are 250 de milioane de euro. De asemenea, înaintea Simonei Halep, pe locul IV, se regăsește și Luchi Georgescu, cu o averea de 72 de milioane de euro.

Câți bani are Simona Halep, de fapt

Astfel, averea Simonei Halep este estimată la 47 de milioane de euro, banii provenind din premiile turneelor la care a participat în carieră, din contractele de imagine și publicitate, precum și din afacerile imobiliare.

De asemenea, fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon e prima la categoria celor mai bogate personalități din sportul românesc. Simona Halep are cu un milion de euro mai mult decât Cosmin Olăroiu și cu 10 mai mult decât celebrul antrenor Mircea Lucescu. Dan Petrescu are o avere estimată la 31 de milioane de euro, în timp ce Gheorghe Hagi are doar 29 de milioane de euro.

Simona Halep, locul 9 în topul celor mai bogate jucătoare de tenis

Nu în ultimul rând, Simona Halep se află pe locul 9, la egalitate cu Caroline Wozniacki și Steffi Graf, în topul celor mai bogate sportive din lume, într-o analiză realizată de Yahoo Finance.

Topul făcut de americani este condus de Serena Williams, cu o avere de peste 200 milioane de dolari și Maria Sharapova, cu peste 140 milioane de dolari, iar pe locul trei se află Alexis DeJoria din drag racing, cu câștiguri de 100 de milioane de dolari. Locul 4 este ocupat de sora Serenei, Venus Williams, cu o avere de 42 de milioane de dolari.