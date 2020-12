EXCLUSIV Cu cine s-a trezit Dan Diaconescu la ușă, noaptea. ”Am văzut o mișcare după perdea”

Gabriel Fătu: ”Am sunat la poartă, am strigat de mai multe ori, nimic!”

Dan Diaconescu, care în urmă cu trei ani a ieșit din închisoare, plănuia să-și facă un post tv online și să reînvie astfel spiritul otv-ist, însă totul e doar un vis frumos: ”Din păcate, are interdicție sa apară pe sticlă 10 ani. Până în 2025 nu poate face nimic”, ne-a declarat Gabriel Fătu, fost angajat OTV, în exclusivitate pentru playtech.ro Tot el ne-a mai povestit despre vizita-surpriză pe care i-a făcut-o fostului său șef, Dan Diaconescu, de ziua acestuia de naștere: ”Am fost la el acasă în jur de ora 21.00. I-am luat un tort frumos și m-am înființat la el la poartă. Am sunat la poartă, am strigat de mai multe ori, nimic. Nu se vedea nici o mișcare în casă. Unde ar fi putut pleca pe pandemie? Cred că nu voia să iasă de frică. Am văzut o mișcare după perdea. A scos într-un final capul speriat, era cu soția și copilul. Ce să mai, că momentul se terminase. Terminasem și artificiile. Dar s-a bucurat până la urmă și a primit tortul”, a declarat actorul Gabriel Fătu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Gabriel Fătu: ”Nu-s bogat! Port și acum o geacă de când am absolvit facultatea”

Actorul Gabriel Fătu, despre care s-a scris că ar fi câștigat, numai în 2019, suma de 140.000 de euro, dezminte că ar fi unul dintre cei mai bogați artiști. Dimpotrivă, Fătu spune că, de când a început pandemia, este obligat să trăiască doar din salariul de la teatru. ”Am auzit și eu inepția aia că aș fi unul dintre cei mai bogați actori din România. Așa o fi, în comparație cu unii colegi de-ai mei care sunt angajați și nu joacă, eu înainte de pandemie alergam non-stop, ca nebunul, de colo-colo. Îmi vine să râd, nu sunt așa de bogat, din păcate. Nu m-am regăsit în topul primilor trei bogătași ai României. Economii mai am, acum trăiesc dintr-un salariu, ne limităm la a mânca și a ne trata, în caz că ne îmbolnăvim. Nu mai luăm haine și încălțăminte. Nu mai schimbăm garderoba, port și acum o geacă de când am absolvit facultatea. Anul trecut i-am luat copilului nu știu câte pungi de cadouri, anul ăsta am tăiat lista cu plocoane, cadouri, șampanii scumpe. Facem Sărbătorile acasă, am luat un porc la țară cu sor-mea și merg acum în week-end să-l tăi”, a mai povestit Gabriel Fătu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

”A venit Adriana Trandafir cu două teste negative Covid-19, dar tot mi-era frică să intru cu ea pe scenă”

De teama Covid-19, Gabriel Fătu se teme să mai urce pe aceeași scenă cu artiștii care au fost bolnavi, printre ei numărându-se și celebra actriță Adriana Trandafir, diagnosticată astă-vară cu o formă gravă: ”A trebuit să joc cu Adriana Trandafir în piesa «Barza domnului ministru», ea tocmai ieșise din spital. A venit femeia cu două teste negative, și tot mi-era frică să intru cu ea pe scenă. Am avut așa o strângere de inimă să joc cu ea. Am făcut un singur test Covid-19, din acela rapid, și a ieșit negativ. Eu sunt de acord cu restricțiile, cred că există acest virus, dar e și un pic exagerată povestea, sunt interese economice la mijloc. Vaccinul o să-l fac, dar am încă rezerve că nu e testat. A venit repede pe genunchi cineva să facă un vaccin, nu știi la ce boli să te aștepți în viitor, am rezerve mari”, a mai declarat actorul pentru Impact.ro.

”Am zeci de colegi neangajați care mă sună să-i împrumut cu bani că nu au de chirie și de pâine”