Adevărul despre apariția Ancăi Țurcașiu în Las Fierbinți. Vedeta ne-a spus tot! EXCLUSIV

La 52 de ani ai săi, Anca Țurcașiu se poate lăuda cu multe lucruri plăcute petrecute în cariera și viața sa. Iar unul dintre acestea e apariția într-unul din episoadele recente ale celui mai longeviv serial de televiziune din România, „Las Fierbinți”. Ea a recunoscut pentru impact.ro că alegerea scenariștilor serialului i-a produs „o imensă surpriză plăcută, dar și o onoare”.

„A fost ceva spectaculos la care nu m-am așteptat. A fost o imensă surpriză plăcută, dar și o onoare. Mă declar, și nu de ieri, de azi, un fan al serialului, așa că atunci când am aflat că voi juca în această producție, m-am bucurat foarte tare!” , a povestit Țurcașiu pentru impact.ro.

Surpriza cunoscutei vedete a fost dublată de faptul că ea și-a jucat propriul rol:

Și credeți-mă, am avut de-a face cu așa ceva de mai multe ori decât mi-am imaginat că mi se poate întâmpla. Poate și fiindcă nu poți să placi tuturor!”.

„Scenaristul, nu știu să vă spun cine anume, a gândit ca eu să apar în propriul meu rol, dacă pot spune asta. Pe scurt am fost Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu nu se află la prima sa colaborare cu echipa serialului „Las Fierbinți”.

„Am mai apărut într-unul din episoadele din primii ani, dar atunci a fost vorba despre un rol mult mai mic, ceva legat de un accident rutier.

Acum însă datele problemei s-au schimbat și am avut ocazia să joc alături de una dintre prietenele mele bune, Ecaterina Ladin, alături de care am mai jucat în cel puțin două musicaluri de mare succes, Mamma mia și My Fair Lady!

De fapt, cea care mi-a dat prima vestea că voi juca în serial a fost chiar Ecaterina, adică Dalida așa cum o știe o țară întreagă! Abia mai târziu m-a sunat altcineva din partea producătorilor”, a adăugat ea.