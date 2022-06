Ce a spus Anca Țurcașiu despre o nouă relație după divorț. Artista este într-o formă de invidiat

Anca Țurcașiu a divorțat în urmă cu doi ani, însă vedeta a trecut peste clipele grele și este gata să-și refacă viața. Fostul ei soț se află deja într-o relație, însă Anca a așteptat mai mult timp pentru a trece peste divorț.

Anca Țurcașiu, pregătită pentru o nouă relație

În vârstă de 52 de ani, Anca Țurcașiu este într-o formă de invidiat. Prezentă la un eveniment monden, artista a furat privirile tuturor purtând o rochie scurtă din paiete. Anca este o femeie puternică, iar după divorț a reușit să înceapă din nou de la zero, însă cum a trecut peste despărțirea grea?

Cu Dumnezeu înainte, cu nădejde, cu răbdare, cu speranță, adică toate lucrurile acestea …timpul este cel care până la urmă vindecă, este singurul medicament’, a declarat, în exclusivitate, pentru VIVA!, Anca Țurcașiu.

Multe femei s-ar teme să-și refacă viața, însă Anca are în plan să-și refacă viața. Desigur, nu are în plan prea curând o nuntă, dar nici nu are de gând să rămână singură de acum.

„Normal, sunt în plină formă, forță și deschisă, absolut! Toată lumea are nevoie de iubire. Eu spun că nu, dar mai bine să nu spui nu. Depinde și ce aruncă Universul către tine”, a mai spus Anca Țurcașiu pentru aceeași sursă.

Vedeta a divorțat de fostul ei soț, Cristian Georgescu, în urmă cu doi ani. Aceasta și-a anunțat următorii în acea perioadă pe rețelele de socializare. Din căsnicia cu acesta, actrița are un fiu în vârsta de 23 de ani, care s-a căsătorit cu puțin timp în urmă.

Care este pasiunea Ancăi Țurcașiu

Anca Țurcășiu este pasionată de mică de accesorii și haine. Bunicul ei este ce care i-a trezit interesul și cel care a învățat-o cum să-și urmeze pasiunea. Artista recunoaște că nu se pricepe foarte bine la croitorie, însă are idei extraordinare care sunt puse în valoare de specialiști.

De copil am crescut într-un garaj, unde bunicul meu tăia tablă cu foarfecă specială și lipea cu cositor petalele pe care le decupa și le picta. Eu am făcut toată copilăria mea asta. Am lipit cu cositor și am pictat flori să arate cât mai natural cu putință. Cred că de acolo, habar nu am’, a declarat, pentru VIVA!, Anca Țurcașiu

Citește și: Anca Țurcașiu, față-n față cu fostul soț și cu iubita lui. Artista a recunoscut de nenumărate ori că divorțul a fost un șoc pentru ea