Adevărul despre actuala iubită a lui Alex Bodi. Scandal monstru: ce se întâmplă cu divorțul Justynei

Alex Bodi face ce face și tot ajunge în centrul atenției mass-media. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de modelul polonez Justyna Gradek. Superba șatenă este fosta parteneră a celebrului designer german Philipp Plein, dar c eea ce nu multe persoane știu este ca vedeta din Polonia a fost căsătorită timp de doi ani cu luptătorul polonez de MMA, Karol Miskiewicz.

Acum trei luni de zile, presa poloneză scria că faimosul polonez divorțează de soțul ei, iar motivul destrămării căsniciei lor ar fi fost infidelitățile bărbatului. Justyna le-a confirmat fanilor săi de pe rețelele de socializare că a depus actele pentru divorț după ce internauții au observat că șatena a șters toate fotografiile în care apărea alături de soțul ei Karol Miskiewicz.

Admiratorii frumoasei Justyna au insistat asupra subiectului delicat, întrebând-o pe vedetă dacă partenerul ei de viață ar fi înșelat-o. Răspunsul șatenei a venit foarte natural.

„Nu știu, poate Szczepanska sau vreo altă pseudo-asistentă medicală din Varșovia are mai multe detalii. Mie îmi este greu să spun. E păcat că a trebuit să plătesc eu pentru casă, mașini, etc. În cazul de față, s-a dovedit că era doar un ratat”, a declarat atunci frumoasa șatenă.

Sylwia Szczepanska, femeia la care se referă Justyn Gradek, este o colegă de breaslă. Modelul polonez a devenit cunoscut după ce l-a acuzat de viol pe Jaroslaw Bienluk, fostul mijlocaș al echipei Widzew Lodz. Sylwia l-a acuzat pe fotbalist că ar fi drogat-o și că ar fi profitat de ea într-o cameră de hotel, iar scandalul care a urmat s-a încheiat cu un proces penal din care sportivul abia a ieșit.

Justyna Gradek a fost acuzată de Philipp Plein că ar fi furat de la el o sumă importantă de bani, lucru care a dezamăgit-o profund pe fosta lui iubită:

„Dragilor, când eram într-o relație cu Philipp, am primit de la acesta un card bancar. Știți foarte bine că în perioada în care am fost cu el, nu am putut să lucrez, nu am făcut bani, așa că el mi-a dat un card și un cod PIN. Am fost la cumpărături, mi-am luat mai multe lucruri: cosmetice, câteva haine de firmă, chestii banale.(…) Iar în acea zi nefericită, după 6 luni de relație, am fost la un magazin…

iar acum, privind retrospectiv, pot doar să ghicesc ceea ce l-a făcut pe Philipp să considere o trădare. Am fost la magazinul unui concurent și mi-am cumpărat un portofel, nu în magazinul lui”, a povestit actuala iubită a lui Alex Bodi, conform newsbreezer.com.