Iubita lui Alex Bodi a furat de la Philipp Plein? Detalii majore: ”Tot el s-a supărat”

Face el ce face și tot ajunge în centrul atenției mass-media. După ce a divorțat de Bianca Drăgușanu și a avut o relație tumultoasă cu frumoasa rusoaică Daria Radionova, Alex Bodi iubește din nou. De data aceasta, femeia care i-a cucerit inima este Justyna Gradek. Supermodelul polonez este extrem de cunoscută în mediul online, având peste un milion de fani pe Instagram. De ce a acuzat-o Philipp Plein pe șatenă de furt?

Frumoasa blondină a fost implicată, recent, într-un scandal de proporții privindu-l pe celebrul Philipp Plein. Justyna și controversatul designer german au fost într-o relație acum trei ani de zile, acesta acuzând-o pe fosta lui iubită de furt. Plein a declarat că frumoasa Justyna i-ar fi furat 30.000 de euro de pe cardul pe care i-l împrumutase pentru diverse cheltuieli.

După doi ani de zile de la incident, supermodelul polonez a decis să rupă tăcerea și a spus adevărul despre banii lipsă de pe cardul lui Philipp Plein. Conform Justynei, controversatul afacerist german s-a enervat atunci când șatena a cumpărat o geantă costisitoare de la un brand concurent cu cel al lui Philipp Plein, moment în care s-a declanșat scandalul.

„Dragilor, când eram într-o relație cu Philipp, am primit de la acesta un card bancar. Știți foarte bine că în perioada în care am fost cu el, nu am putut să lucrez, nu am făcut bani, așa că el mi-a dat un card și un cod PIN. Am fost la cumpărături, mi-am luat mai multe lucruri: cosmetice, câteva haine de firmă, chestii banale.(…) Iar în acea zi nefericită, după 6 luni de relație, am fost la un magazin…

iar acum, privind retrospectiv, pot doar să ghicesc ceea ce l-a făcut pe Philipp să considere o trădare. Am fost la magazinul unui concurent și mi-am cumpărat un portofel, nu în magazinul lui”, a povestit Justyna pe contul ei de socializare, conform newsbreezer.com.