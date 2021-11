Adevăratul motiv pentru care Andreea Marin nu se căsătorește cu Adrian Brâncoveanu (exclusiv)

Andreea Marin parcă a întinerit în brațele iubitului său, Adrian Brâncoveanu, cu care are o relație foarte frumoasă. Deși locuiesc împreună și spun că sunt deja o familie, cei doi amorezi nu vor să își oficializeze relația. Andreea Marin a spus acum și care este motivul.

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Andreea Marin nu se căsătorește cu Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, însă îi place să-și țină viața privată cât mai departe de ochii presei și a curioșilor. Chiar dacă este de felul său o fire secretuoasă, nu și-a mai putut ascunde iubirea și aprecierea față de Andrian Brâncoveanu, iar acum toată șumea știe că cei doi formează un cuplu.

Au călătorit mult împreună și au fost aproape unul pentru celălalt la bine, dar și la rău. Vedeta de televiziune și iubitul său au fost bolnavi de coronavirus și s-au îngrijit unul pe celălalt. Toate s-au terminat cu bine, iar cuplul a ieșit și mai sudat din această experiență neplăcută.

Ce spune despre următorul pas din relația cu Andrian Brâncoveanu

“Am fost puţin bolnăvioară în ultima perioadă şi am stat acasă. Nu e nici un secret, nu sunt genul care să dea sfoară-n ţară la orice afecţiune pe care o are. Am trecut prin experienţa Covid-ului. Nu e o experienţă plăcută, dar probabil am avut una dintre cele mai uşoare forme de Covid pentru că am fost păzită de vaccin. Am stat doar câteva zile la pat, am avut simptome de gripă. Am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat şi mare parte dintre noi s-au îmbolnăvit.

Câteva zile am stat la pat pentru că am avut simptomele unei gripe cu dureri de cap, de corp, de muşchi, temperatură, dureri de gât. În fine, am trecut şi prin asta! Am urmat tratamentul, am făcut ceea ce trebuie. Violeta nu a stat acasă, dar am fost amândoi în aceeaşi oală (n.r.: iubitul Andreei), ca să spun aşa. Am trecut prin boală amândoi, dar acum suntem liberi. Am avut grijă unul de celălalt! Am depăşit în paralel acest impas. Trebuie să fim puternici!”, povestea vedeta.

Cu toate prin câte a trecut alături de Adrian Brâncoveanu, Andreea Marin nu pare dispusă încă să se căsătorească. ”Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu trăim după normele impuse de alții. Fiecare știe cum este mai bine pentru el. Nu a venit acel moment în care se întâmple altfel”, a declarat Andreea Marin pentru impact.ro.