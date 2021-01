Adevărata sumă pe care Claudia Pătrășcanu i-a cerut-o lui Gabi Bădălău pentru divorț. Oare ce va spune Bianca Drăgușanu?

Ce sumă i-a cerut Claudia Pătrășcanu lui Gabi Bădălău la divorț? Iată părerea noii iubite a fostului partener al solistei despre cele petrecute!

Suma cerută de Claudia Pătrășcanu pentru divorțul cu Gabi Bădălău

Noi dezvăluiri ies la iveală în cazul unuia din cele mai scandaloase divorțul de la noi. Neașteptata despărțire dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a răscolit serios toată lumea mondenă, mai cu seamă că artista vrea să continue cu acuzațiile și să spună adevărul despre familia din partea fostului partener.

Cunoscuta solistă a dat cărțile pe față în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”. Scandalul dintre cei doi foști amorezi pare fără sfârșit, în timp ce celebrul afacerist are gânduri mari cu noua sa iubită – Bianca Drăgușanu. Seria dezvăluirilor continuă în frunte cu suma care s-a speculat luni bune că ar fi cerut-o soțului său la divorț.

Mai exact, chiar vedeta a dezvăluit că a fost vorba despre 3.000 de euro, bani pe care Bădălău ar fi refuzat să-i dea. Artista susține că sumele mari au început să apară în clipa în care a aflat că afaceristul a cheltuit peste 200.000 de euro cu femeia cu care a înlocuit-o.

„Mama lui i-a spus că nu vrea să îmi dea nimic”

”A fost stabilită suma de 3.000 de euro, care nu s-a pus pe hârtie, pentru că el a spus că să nu punem, pentru că voia să ajung acasă și să vorbescă cu familia lui. Este vorba de 15.000 de euro, sumă fabuloasă, mincinoasă. Pe care soțul meu a dat-o. Punctez că ambele hârtii au fost făcute de comun acord. După ce a văzut investițiile pe care le-a facut cu amanta. Peste 200.000 de euro.

Pentru acești copii. Nu pentru noi, că noi ne vom reface viața. Atunci am spus că ar fi bine să rămânem în relații bune. Am chemat-o pe mama 3 zile ca să stea la București. Când am găsit casa, Gabi s-a retras. Nu a mai vrut. Când am găsit școlile, Gabi s-a retras. Și de asta am pus pe hârtie. Părinții nu au vrut. Mama lui i-a spus că nu vrea să îmi dea nimic. Au încercat să mă discrediteze.”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Xtra Night Show.

” El trebuia să vrea înțelegere”

Claudia a ținut să precizeze că e de datoria bărbatului să se implice și material în creșterea copiilor lor, astfel că toți banii le reveneau micuților pentru achitarea lucrurilor de care au nevoie și a instituțiilor de învățământ pe care le frecventează.