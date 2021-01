Gabi Bădălău îi face Claudiei Pătrășcanu pe plac. Unde a fost săptămâna aceasta

În urmă cu o săptămână, Claudia Pătrășcanu, prezentă ”La Măruță”, îi cerea insistent fostului soț și prin acest intermediu să facă testul antidrog, fiind sigură că rezultatul acestuia îi va aduce liniștea, implicit copiii acasă, cât și finalizarea procesului într-un timp mai scurt. După apariția acesteia, la cererea lui, a intrat și Bădălău prin telefon, afirmând că va face testul antidrog, deși instanța l-a respins. Miercuri a făcut ceea ce a promis. Fiu fostului politician a efectuat un test de depistare a substanțelor interzise din organism.

Divorțul dur dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Afaceristul i-a făcut pe plac și și-a făcut testul antidrog

Gabi Bădălău s-a testat la insistențele soției. Proba efectuată de milionar a fost făcută la o clinică privată din Capitală și a ieșit negativă. Actul, însă, nu este recunoscut în fața instanței. Astfel, pentru a folosi analizele ca mijloc de demonstrație și pentru a se apăra în fața acuzațiilor dure făcute de fosta lui soție, Bădălău a mai efectuat un astfel de test și la Institutul Național ”Mina Minovici”.

„Probe de sânge și urină. Mi-au ieșit rezultatele de la clinica privată. Le am la mine. De aici (n.r.: INML) nu știu să spun. Mi-au lăsat un număr de telefon și mi-au zis să sun în câteva zile. Nu-mi spuneți ce a zis doamna Pătrășcanu, pentru că nu mă interesează. Altceva. Soția mea a cerut acest test în instanță. Instanța l-a respins, după care a făcut acuzații publice cum că eu m-aș ocupa cu așa ceva.

Având în vedere că sunt transparent și nu ascund nimic, am făcut testul ăsta pentru mine, pentru familia mea și pentru copiii mei. Neavând nimic de ascuns am venit și mi-am făcut testul la o clinică privată, cât și la INML, cel mai complex test toxicologic și așteptăm rezultatele. Nu am refuzat niciodată! Dacă iar îmi citați din fosta mea soție… nu am refuzat absolut nimic”, a declarat bogătașul de cu seară.

Se vor revedea astăzi la tribunal

Astăzi urmează un nou termen al procesului nesfârșit dintre cei doi. Obiectul acestuia este audierea martorilor. „Doamne ajută! Vreau cât mai repede să se pronunțe divorțul, ca să pot să termin circul. Vor veni martori care au stat în preajma mea și a copiilor”, a completat Bădălău.