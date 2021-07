Adelina Pestrițu merge la mare pe lux și opulență. Câte sute de euro o costă cazarea

Mai mulți influenceri din țară, printre care și Adelina Pestrițu, promovează un complex luxos de pe litoralul românesc, cu prețuri mari pentru o singură noapte de cazare. Adelina Pestrițu se află în vacanță, la mare, alături de fiică și de bunicii micuței.

Novum By The Sea este un hotel care se află situat în sudul litoralului românesc, în stațiunea Olimp, iar cele mai multe influencere își petrec vacanța acolo. Complexul este unul uriaș, cu toate facilitățile necesare.

Complexul are piscină, saună, masaj, iar acestea sunt doar o parte dintre beneficiile acesta le oferă, însă prețurile sunt pe măsură. Potrivit datelor de pe Booking.com, cea mai ieftină noapte de cazare în luna august ajunge la peste 3.000 de lei, iar cea mai scumpă este 1.000 de euro.

Altfel spus, pentru două persoane care doresc să închirieze un apartament cu un singur dormitor, un pat matrimonial și o canapea extensibilă, acestea vor plăti pentru numai trei nopți suma de 7.078 de lei, adică în jur de 3.000 de lei pe noapte.

Altă ofertă este pentru trei persoane, într-un penthouse cu două dormitoare, iar prețul pentru numai trei nopți este de 12.509 de lei, mai exact, mai bine de 4.000 de lei pentru o noapte de cazare.

De altfel, complexul din Olimp la care Adelina Pestrițu face reclamă are și două oferte pentru cinci și șase persoanele, dar prețul este unul extrem de piperat. Astfel, pentru un penthouse cu două paturi matrimoniale și baie, clienții o să scoată din buzunar suma de 14.909 lei, pentru trei nopți de cazare, asta însemnând 1.000 de euro pe noapte.

De menționat este că cel mai scump pachet consultat de pe Booking este de 16.109 lei, pentru șase persoane. Este vorba despre un penthouse, cu vedere la mare, care ajunge la peste 1.300 de euro pentru o singură noapte.

Adelina Pestrițu este fericită și în viața personală. Aceasta și soțul ei au sărbătorit recent trei ani de la cununia religioasă.

”Am sărbătorit deja, dar separat. Soțul a fost plecat din țară, eu am fost cu fetița și cu părinții la țară. Am sărbătorit pe FaceTime, astăzi s-a întors. Nici nu am apucat să ne vedem, el a intrat în casă, eu am ieșit. Nu ne ghidăm după tot felul de reguli, ne bucurăm de moment și sperăm să trăim cât mai mult împreună. Și să avem mulți copii.

Noi avem în plan să facem al doilea copil, dar să vedem când se va întâmpla, nu programăm noi. Noi putem doar să ne rugăm pentru asta.

Pe 3 august împlinește 3 ani, sunt șocată de cât de repede trece timpul. Nu o să facem o mega-petrecere ca anul trecut, o să sărbătorim în familie. Nimic foarte mare, dar imediat după plecăm în America la Disneyland, acesta este un cadou pentru cea mică, dar și pentru noi.

Suntem într-o continuă sărbătoare, nu avem nevoie de un motiv anume, bifăm 2 ani de căsnicie și 4 ani de relație. Am impresia că sunt cu soțul meu de o viață, s-au întâmplat multe. A venit Zeni, am făcut nunta, am făcut botez, ne-am mutat de 2 ori.

Ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Relația noastră nu e perfectă. Nu există relație perfectă. Ne certăm, avem tot felul de subiecte pe care ne contrazicem, uneori mă enervează că își lasă hainele împrăștiate, eu îl enervez că nu închid geamurile seara și intră ţânţarii. Avem tot felul de contradicții, e normal. Cred că ar fi și plictisitor să fie totul perfect”, a declarat Adelina Pestrițu, la PRO TV.