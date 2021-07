Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Vedeta și-a construit o adevărată carieră în mediul online, dar puțini știu ce facultate a urmat cunoscuta brunetă.

Adelina Pestrițu a devenit cunoscută după ce a trăit o poveste de dragoste cu Liviu Vârciu. Încă de la primele apariții, aceasta a marcat colaborări în televiziune și a cucerit publicul, dar acum s-a îndreptat către un alt domeniu.

La 34 de ani, bruneta se bucură de multe reușite. Aceasta are parte de o căsnicie frumoasă cu Virgil Șteblea, o micuță fetiță, pe nume Zenaida, îi înfrumusețează fiecare zi, iar câștigurile materiale nu pot să treacă neobservate. Aceasta primește o mică averea din promovarea a diferite produse în mediul virtual.

Pentru o singură postare pe Instagram, Adelina Pestrițu primește nu mai puțin de 2.000 de euro, potrivit Kanal D. În timp ce foarte mulți oameni o urmăresc zi de zi în mediul online, puțini știu ce studii are vedeta.

Adelina Pestrițu a studiat la Colegiul Național Dinicu Golescu din Câmpulung Muscel, la secția Filologie. Din păcate, ea a avut câteva probleme la BAC și a picat proba la Limba și literatura română după ce a obținut nota de 3,6.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre ‘Ion’, am scris despre Moromeții’.

Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi de țară a picat la română.”, a spus bruneta în trecut.