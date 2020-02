Adelina Pestrițu, apariție uluitoare. Cum arată cizmele care valorează cât o mașină și cântăresc șapte kilograme

Adelina Pestrițu continuă să fie un influencer cu o carieră ascendentă, bifând contracte avantajoase. Recent, aceasta și-a făcut treaba excelent la Săptămâna Modei de la Milano, eveniment care s-a desfășurat în perioada 18-24 februarie, în orașul modei din Italia.

Adelina Pestrițu, apariție uluitoare

Adelina Pestrițu a fost un brand ambasador pentru Philipp Plein, iar apariția sa a fost una… cu greutate. Mai exact, cizmele purtate la Milano costă o avere și cântăresc 7 Kg.

În luna noiembrie 2019, Adelina Pestrițu a primit premiul pentru cel mai bun influencer din România, acordat de postul E! Entertainment, și a participat la gala din Los Angeles, pășind pe covorul roșu alături d ecelebrități precum Kim Kardashian, Jennifer Aniston sau Gwen Stefani. Evenimentul nu a fost unul singular, căci și alte evenimente și-au făcut loc în agenda Adelinei. Astfel că, cel mai recent contract de imagine este cel cu brand-ul internațional Philipp Plein, pe care Adelina l-a anunțat, cu entuziasm, pe rețelele de socializare.

„Sunt tare încântată să vă anunț că, pentru a doua oară, am fost selectată de echipa Philipp Plein influencer-ul care să reprezinte România la Fashion Show-ul din cadrul Săptămânii Modei de la Milano. Prima experiență de acest gen alături de designer-ul internațional am petrecut-o la New York, unde împreună cu soțul meu i-am vizitat locuința din Manhattan, unde a organizat un super-party, urmând ca de această dată să fiu prezentă la Milano. Astăzi mi-am ales și outfit-ul. Vă spun doar că încălțările cântăresc în jur de 7 kg și sunt din ultima lui colecție, o piesă de rezistență despre care s-a vorbit îndelung la nivel mondial”, a precizat Adelina pe rețelele sociale, în urmă cu 4 zile, înainte de a decola spre Milano.

Cât costă ținuta

Apariția ei a fost pe cât de spectaculoasă, pe atât de scumpă. Adelina Pestrițu a purtat haine și accesori Philipp Plein. Cizmele sunt adevărate bijuterii cu nouă catarame și mii de cristale și costă cât o Toyota Aygo, o Dacia Logan Full Option sau un Hyiunday i20. Magazinele de lux oferă prețul de 10.324 de euro.

De asemenea, sacoul, cu franjuri și monogramă costă pe site-ul Philipp Plein 1.750 de euro, iar geanta 1.125 de euro. Un calcul simplu arată un total de 13.199 de euro, adică 63.355 de lei