Adelina Damian, plină de mușcături după Survivor 2021. Șocant cum arată picioarele ei FOTO

Adelina Damian a ajuns înapoi acasă, după ce a fost eliminată de la Survivor România. Bruneta a declarat că nu regretă absolut nimic și că pentru ea experiența concursului din Republica Dominicană a fost cea mai frumoasă aventură a vieții sale. Cum arată picioarele Războinicei, la o săptămână după ce a părăsit Survivor.

Deși nu a reușit să ajungă până în finala Survivor, Adelina susține că s-a bucurat de fiecare moment petrecut în junglă și speră ca unul dintre Războinici să câștige marele premiu al sezonului.

Bruneta și-a creat o comunitate mică de fani pe Instagram, care o sprijină și o complimentează ori de câte ori au ocazia. Adelina îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi și, pentru că se consideră o persoană sinceră și fără nimic de ascuns, fosta Războinică a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online prima fotografie de după concurs.

Privirile tuturor internauților au fost îndreptate către picioarele brunetei, care sunt pline de mușcături de țânțari, o problemă cu care s-au confruntat în jungla dominicană:

„Pișcată toată de țânțari, dar cu cel mai zâmbet de fericire ever pe față.. așa ies din această experiență numită Survivor Romania. Am înțeles acum, mai mult ca niciodată, că totul se întâmplă pentru binele meu suprem! Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, voturi, gânduri bune sau mai puțin bune, viața e cu de toate și vreau să mă bucur de ea din plin!”

Războinica a fost întâmpinată cu brațele deschise de către mama sa, care i-a pregătit o surpriză pe cinste. Părintele Adelinei Damian i-a organizat un festin de cinci stele, cu mâncărurile preferate ale brunetei. Adelina a imortalizat momentul și l-a postat pe Instagram, acolo unde a declarat că se poate bucura de mâncarea de care nu a avut parte la Survivor România, mai ales acum, când a slăbit câteva kilograme în competiție.

„De când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus cu tot, cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă, carpe diem. Cred că asta ne învață consiliile astea de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știm cât mai stăm pe aici. Asta am încercat în fiecare zi de când am venit la Survivor, să mă bucur de tot ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-a fermecat.

Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, a spus Adelina Damian, înainte de a-și lua rămas bun de la colegii săi.”, a declarat Adelina Damian la Survivor România.