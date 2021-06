Adelina Damian își dorea să ajungă cât mai departe în competiția Survivor România 2021 și a încercat să treacă peste orice provocare întâlnită. Întoarsă acasă din Republica Dominicană, aceasta a decis să povestească prin ce chin a trecut încă din primele zile în care a intrat în show.

Competiția Survivor România este una extrem de dură, așa că nu mulți reușesc să depășească momentele grele din Republica Dominicană. Adelina Damian a trecut printr-un adevărat chin încă din primele zile, mai ales pentru că pielea sa a avut de suferit. Aceasta are un ten foarte deschis la culoare, așa că nu a scăpat de probleme atunci când a venit vorba despre expunerea la soare.

Multe s-au zis despre legătura formată între Adelina Damian și Zanni. Este foarte normal ca în Republica Domincană să se formeze anumite conexiuni între concurenți, mai ales pentru că aceștia trebuie să înfrunte provocări greu de dus pentru a rezista în cea mai dură emisiune. Ajunsă înapoi în România, fosta concurentă s-a decis să pună capăt zvonurilor.

Adelina Damian a discutat despre ce s-a întâmplat între ea și Zanni în Republica Dominicană. Se pare că aceștia au ajuns să fie foarte apropiați după ce bruneta l-a complimentat pe concurent, dar între ei nu s-a aprins o flăcară așa cum spera toată lumea. După ce s-a întors acasă, fosta concurentă a spus lucrurilor pe nume și le-a dezvăluit tuturor că persoanele se pot simți bine împreună și dacă nu există o relație amoroasă.

„Eu nu am căutat să mă apropii de Zanni. Treaba cu Zanni e foarte simplă. Când am venit, la un joc, a doua zi, i-am zis: ‘Zanni, eu te-am mai urmărit, aici te-ai schimbat foarte mult. Ești foarte simpatic.’ De atunci, ne mai permiteam niște glumițe. Apoi ne-am unificat, atunci am simțit să ne apropiem, mai mult el…Îmi aduc aminte de o seară, am cântat patru ore încontinuu.. Eram doar noi doi, eram lângă echipele noastre. Oamenii se pot simți bine fără să existe ceva între ei.”, a mai spus Adelina Damian.