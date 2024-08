Adela Popescu face reclamă emisiunii lui Radu Vâlcan? Ce a spus vedeta despre „Insula iubirii”: „Nu cred că este o idee bună”

Emisiunea Insula Iubirii va reveni în curând pe micile ecrane cu sezonul numărul 8! La începutul acestui an, Radu Vâlcan și-a anunțat fanii direct din Thailanda că show-ul de la Antena 1 va debuta curând la tv. Emisiunea se pare că este urmărită și de partenera de viață a lui Radu, Adela Popescu. Vedeta a ajuns să-i facă reclamă pe rețelele de socializare, deși ea era prezentatoare tv la un post concurent!

Show-ul Insula Iubirii de la Antena a reușit să atragă mulți fani datorită cuplurilor care vin să-și testeze relația. În curând, emisiunea va debuta la tv cu sezonul 8, iar telespectatorii sunt nerăbdători să vadă ce se întâmplă cu noile cupluri, dar și care sunt cei care vor încerca să-i ispitească pe concurenți.

Până ce va începe la tv, Adela Popescu, soția prezentatorului emisiunii de la Antena 1, are grijă să-i țină la curent pe fani cu noutățile despre Insula iubirii. Pe pagina ei de Instagram, Adela Popescu a făcut o reclamă ‘mascată’ emisiunii pe care o prezintă soțul său. Vedeta nu a ezitat să aducă în discuție și ‘ispitele’ care fac furori în show-ul televizat.

„Fac story-ul ăsta ca să spun că am fost cu fetele la Paris și toate aveau ventuze pe spatele telefonului, ventuze cu care poți să îți lipești telefonul pe orice suprafață, pe un perete, oglindă, și poți să stai de vorbă cu oamenii.

În luna februarie 2024, Radu Vâlcan a plecat în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările noului sezon Insula Iubirii. El le detalia fanilor virtuali că sezonul 8 va fi unul spectaculos, așa că merită să-l urmărească la tv.

„După mutra mea…vedeți că am un ochi mai mic, ăla din margine…aia e, m-a rupt soarele… deduceți că am început pentru ce am venit în superba asta de Thailanda. Insula iubirii opt, 8 pentru cunoscători. E mișto, o să vă placă. Ambele, Insula și Thailanda. O să vă placă și cum mă îmbrac. Urât, de vară. Vă salut de aici, să știți! Pa!”, a scris Radu Vâlcan pe pagina sa de Facebook.