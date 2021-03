Adela Popescu, dezvăluiri despre problemele din sarcină. Vedeta are probleme cu respirația

Adela Popescu și Radu Vâlcan vor deveni părinți din nou curând. Fosta prezentatoarea de la ”Vorbește lumea” a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară în urmă cu două luni, acum câteva săptămâni dezvăluind și sexul bebelușului: băiat. Vedeta Pro TV a dat mai multe detalii despre sarcină într-un interviu recent, unde a mărturisit și cu ce probleme se confruntă.

Adela Popescu a făcut dezvăluiri despre problemele din sarcină

„Mă simt și m-am simțit minunat. Nu am avut nicio problemă până acum. Decizia de a mă retrage atât de repede a avut legătură cu tot contextual pandemic, cu dorința de a proteja sarcina și pe cei de lângă mine. În platoul emisiunii vin zilnic foarte mulți oameni, așadar mă expuneam mult.

Pe de altă parte, în cinci ani am fost gravidă de trei ori și am alăptat foarte mult. Am nevoie să îmi conserv energia vitală pentru ce urmează. Chiar dacă eu sunt genul care trage mult, consider că e înțelept că mi-am dat timp acum să dorm mai mult și să stau pur și simplu”, a povestit Adela Popescu într-un interviu pentru revista Viva.

Își dorește să nască natural și acum

Vedeta speră ca starea bebelușului și poziția lui să fie conforme pentru a naște și de această dată natural. „Clar, îmi doresc să nasc tot natural. Sper să vrea și bebelușul. Sănătatea lui e primordială, așa că nu o să mă încăpățânez inutil”, a mai povestit ea.

Complicațiile întâmpinate la cel de-al treilea copil

Adela s-a declarat o răsfățată, fiindcă poate declara că toate cele trei sarcini au fost ușoare pentru ea. Chiar dacă are probleme de respirație, nu se poate apleca, are stări de somnolență și nu se poate odihni cum trebuie, acestea sunt chestiuni specifice gravidelor, cu care deja s-a obișnuit, astfel că în continuare poate afirma că nu are motive să se plângă.