Adela Popescu a pregătit o surpriză majoră pentru fanii ei! Ce va face o bucură și pe ea enorm EXCLUSiV

Adela Popescu a pregătit o surpriză majoră pentru fanii ei! Adela Popescu își împarte timpul. Pe de-o parte la emisiunea de la Pro TV, „Vorbește lumea”. Pe de alta cu numeroasa ei familie, formată din Radu Vâlcan și cei trei băieți ai lor. Cum muzica rămâne marea ei dragoste, prezentatoarea TV a intrat recent în studio și a înregistrat o piesă, pe care copiii săi deja o fredonează. Vedeta a recunoscut, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, că ce va face o bucură și pe ea enorm.

Adela Popescu nu renunță la muzică, deși viața de familie, proiectele TV și pandemia au ținut-o departe de scenă mult timp. Recent, vedeta a primit o piesă, i-a plăcut, așa că a înregistrat-o. Este un semn că muzica ocupă un capitol important în viața ei.

„Muzica nu e pusă în cui. Chiar am înregistrat o melodie drăguță. Am primit o piesă, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am înregistrat-o. Acum trebuie să merg la casa de discuri ca să vedem dacă e bună.

Dacă nu e bună, o scoatem, nu o scoatem. Asta e problema că scoți o melodie și dacă nu poți să cânți la evenimente e cam degeaba. Piesa e în română, e frumoasă, melodioasă. Copiii mei o fredonează încontinuu, dacă le place copiilor, poate e de bine”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Adela Popescu.