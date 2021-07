Adela Popescu a plâns pe rupte când a născut. Dezvăluiri dureroase din sala de nașteri

De câteva zile, Adela Popescu trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Vedeta de la PRO TV l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al lui Radu Vâlcan, iar cei doi radiază de fericire acum când familia lor s-a mărit cu încă un membru. Dezvăluiri dureroase din sala de nașteri. Prin ce chin a trecut blondina la naștere.

Andrei și Alexandru sunt foarte încântați de faptul că au un frățior mai mic, iar Adela Popescu și Radu Vâlcan se bucură de timpul de calitate pe care-l petrec în noua formulă de cinci. Deși este o mămică experimentată, care a trecut prin această perioadă de încă două ori la sarcinile anterioare, Adela Popescu a mărturisit că nu i-a fost atât de ușor atunci când a născut.

După un travaliu de patru ore, bebelușul a venit pe lume sâmbătă, 11 iulie, iar fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a izbucnit în plâns atunci când și-a ținut băiețelul pentru prima dată în brațe. Deși este o persoană puternică și temperată, mereu cu zâmbetul pe buze, căreia nu îi place să se plângă de lucrurile care o apasă, de data aceasta Adela Popescu le-a povestit prietenilor săi virtuali de pe Instagram prin ce dureri a trecut la ultima naștere.

Am ajuns la 6:00 la spital. Col sters. Imi doream tare de tot epidurala asa ca, fiind a treia nastere, si banuind ca lucrurile se vor precipita, toata lumea se grabea. Am ajuns in salon, m-am pregatit, apoi mers in sala de nasteri pentru epidurala.

Deja eram si mai dilatata, contractii dureroase si dese, asa ca s-a hotarat sa nu mi se injecteze cantitate mare de anestezie, doctorita mea Anca Sultan nedorind sa mai am pic pe expulzie. E important sa simti contractia in plin astfel incat sa poti impinge in climaxul ei.

Dupa injectare, s-a asezat putin linistea. Foarte putin. Ma dilatasem deja serios, ajunsesem la 8, efectul anesteziei trecea, eu eram in agonie. Foarte repede am ajuns la dilatatie maxima, contractii de intensitate de 100% , deci, dupa experientele trecute urma expulzia. Ma tanguiam si imploram pentru inca putina anestezie. Sigur ca nu mai era posibil. Dar nu intelegeam de ce dureaza atat. Am simtit ca ma prabusesc cand am aflat ca bebelusul era inca sus, nu voia deloc sa coboare, in conditiile in care eu simteam ca nu mai pot.