Ce au făcut copiii Adelei Popescu după ce și-au văzut fratele mai mic. Reacția neașteptată a vedetei

Adela Popescu și Radu Vâlcan se bucură din nou de statutul de părinți proaspeți. Cunoscuta actriță a născut cel de-al treilea copil și l-a adus acum în sânul familiei. Cum au reacționat micuții atunci când l-au văzut pe mezin?

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor, fiind acasă acum cu toți cei trei copii. Celebra fostă prezentatoare de la ‘Vorbește Lumea’ a născut în cursul zilei de duminică, iar acum se află deja acasă cu mezinul familiei cu care au făcut cunoștință și ceilalți doi moștenitori ai vedetelor.

Ziua de ieri a fost cu siguranță una plină de emoții. Andrei și Alexandru l-au întâlnit pe bebeluș, după ce i-au cerut insistent mamei lor să îl arate pe cel mic pe video. Cu toate astea, băieții nu au mai fost atât de fericiți de noul statut de frați mai mari:

„Mergem să luăm copiii de la grădiniță și să vedem cum reacționează. Primul a zis că o să-l bată, celălalt că o să-l pupe.” Soția prezentatorului de la ‘Insula Iubirii’ nu s-a oprit aici cu declarațile și a ținut să specifice că au mai avut loc și alte schimbări: ”Ne-am schimbat și mașina, nu există una mai mare.”

De asemenea, fosta cântăreața a mai ținut să specifice că nu simte că își va mai face apariția și al patrulea copilaș, pentru că simte că acum este ecuația perfectă și că abia acum s-a ‘închis cercul’.

Cu toate astea, cel care a adus în prim-plan ideea unui alt membru a fost chiar soțul blondinei care și-a dorit nespus o fetiță și care nu părea să renunțe la idee:

”Ne mai trebuie o pereche de gemeni băieți. Gluma, glumă, dar eu nu mă învăț minte. Hai să trecem totuși de al treilea, nu este momentul oportun să vorbim despre asta (nr. al patrulea copil)”, a continuat aceasta vizibil extenaută de nașterea naturală și de clipele extrem de pline pe care abia le-a trăit.

”Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”

Adela Popescu