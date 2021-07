Coşmarul prin care trece Adda din cauza bolii teribile cu care a fost diagnosticată: „Fac şoc anafilatic”

Adda și-a schimbat total stilul de viață de când a fost diagnosticată cu cu urticarie dermatografică și a aflat că are intoleranță la histamină și gluten.

Astfel că Adda ține un regim foarte strict, în urma căruia a slăbit zece kilograme. Ea a venit azi la emisiunea Vorbește Lumea unde a povestit ce anume are voie să mănânce, ce interdicții alimentare are, dar și cum a debutat boala.

Nu mananc mazare, pentru ca contine foarte multa histamina. Am trei mese pe zi si doua gustari, la micul dejun mananc iaurt din cocos cu migdale. Mananc vita, pui, este greu cand merg la restaurant”, a declarat Adda , la Vorbește Lumea.

Am renuntat la lactate, mananc iaurturi de cocos, afine, am inlocuit ouale de gaina cu cele de prepelita, zaharul l-am inlocuit cu miere sau cel din flori de cocos, carne proaspata, mai mananc cartofi prajiti.

M-am trezit cu aproape soc anafilactic. A fost o pastila pe care o luasem cu 7 zile inainte si am inteles ca provoaca alergii.

”Mananc aer. Tin un regim foarte strict. Am voie sa mananc foarte putine alimente. Mi s-a schimbat viata din toate punctele de vedere.

De altfel, Adda spunea încă de la începutul anului despre intoleranța pe care o are, pe contul ei de Instagram.

”V-am terorizat cu slăbitu’ meu! Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. Nu ştiu pe unde a umblat în ultimii ani… Vă pup şi vă zic din nou că NU ţin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranţă! Fără – GLUTEN – am intoleranţă. Am renunţat şi la ZAHAR – tot din cauze medicale.

Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină creşte şi am erupţii pe tot corpul… tam tam.

Beau multă apă! Iau vitamine şi suplimente ca să îmi întăresc imunitatea şi să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentaţiei greşite, medicamente-antibiotice, antiinflamatoare etc şi stres. Sunt sub supraveghere medicală”, a scris Adda pe pagina sa de Instagram.