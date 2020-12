Adda are probleme grave de sănătate: ”Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”

Solista Adda a ajuns la spital în octombrie 2020, fiind la un pas de moarte după ce a înghițit un medicament care i-a provocat o alergie gravă. Vizitele la specialiști au venit cu o completare: un regim pe care această este nevoită să-l țină. Dificil îi va fi mai ales în această perioadă, când Crăciunul bate la ușă.

Adda este nevoită să țină un regim aimentar drastic în urma unei probleme de sănătate care i-a pus viața în pericol

„Am plecat acum de la spital și merg la un alergolog. Ideea e că am stat toată noaptea la ugențe și azi am revenit, pentru că pe lângă faptul că am avut erupții pe tot corpul, am început să respir foarte greu, să mi se umfle limba și să simt în gât ca și cum aș avea ceva acolo care mă ține și nu pot să respir”, povestea Adda atunci pe Instagram.

Cântăreața a revenit la scurt timp cu noutăți, pentru a-și liniști fanii: „Am fost la alergolog. 99% s-a depistat cauza. De la o pastilă aparent inofensivă, pe care am luat-o acum 6 zile pentru prima oară în viața mea care, din păcate, provoacă reacții violente și după 5-7 zile de la utilizare. Va fi bine! Cu tratament! Mulțumesc de griji!”.

În urma investigațiilor, medicii i-au recomandat un regim alimentar destul de strict, care se va întinde pe mai multe luni. Nu va fi deloc ușor, mai cu seamă cu cât soțul ei, concurent la ”Chefi la cuțite” gătește fabulos, după cum au exclamat și jurații emisiunii, la care se adaugă și perioada sărbătorilor, când mesele vor fi pline cu bunătăți nu tocmai ușor de digerat de organism.

„Probabil o să slăbesc, o să mă usuc de tot. Important este să fiu sănătoasă”

„De astăzi voi începe o dietă care va dura 9 luni. Este împărțită în trei etape. Primele trei luni sunt cele mai grele și mai ales primele săptămâni. Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”, a dezvăluit Adda pe un cont de socializare.

„Nu este o cură de slăbire, este o dietă anti-inflamatorie care mă ajută să scap de toxine și tot ce e nasol în organism, pentru că și dezechilibrul ăsta din corp mi-a declanșat alergia severă pe care o am încă de două luni și ceva. Urmează o nouă etapă, eu gândesc pozitiv, mă gândesc pozitiv, probabil o să slăbesc, o să mă usuc de tot. Important este să fiu sănătoasă”, concluzionează aceasta.