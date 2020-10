Adda a făcut anunțul mult așteptat de fani: ”Dacă aș avea voie să beau azi, aș bea 10 pahare”

Adda are momente de sărbătoare. Cântăreața a arătat că poate, principiu împământenit în viața sa odată cu succesul piesei ”Îți arăt că pot”, împlinind astăzi 12 ani de carieră. Solista ar vrea să cinstească evenimentul cu 10 pahare de vin, dacă problemele de sănătate ar lăsa-o.

Adda, anunț așteptat de fani: se împlinesc 12 ani de când a lansat prima piesă

Până să ajungă la succesul de azi, Adda a trecut prin momente grele. A făcut sacrificii pentru a ajunge să aibă o carieră în muzică, dar nu regretă nimic, pentru că acesta a fost visul ei de mică. „Dinainte să merg bine în picioare cântam și fredonam mereu. De mică mi-am dorit asta. Și la grădiniță, când mă întreba cineva ce vreau să devin când o să fiu mare, spuneam – actriță și cântăreață -”, a povestit artista într-un interviu pentru Kanal D.

Drumul ei în muzică a început în apartamentul părinților ei din Târgu Mureș, unde a înregistrat prima ei piesă: „Am început să înregistrez piesa cu un microfon de calculator. Am trimis piesele prietenilor și ei le-au urcat pe internet, fără să îmi spună nimic”.

Una dintre ele a avut un succes fantastic și a ajuns pe coloana sonoră a peliculei ”Loverboy”. Ada Condeeescu și regizorul filmului erau într-un magazin de pantofi și vânzătoarele ascultau pe Youtube piesa care urma să îi deschidă porțile în sfera muzicii.

Acesta a fost impulsul de care ea avea nevoie. La 19 ani, Adda a plecat de acasă și s-a mutat în București. „Am stat în niște condiții foarte mult sub ceea ce aveam eu acasă. Era într-o clădire veche, care fusese un spital. Am avut probleme cu proprietara. Am dat de greu și a trebuit să mă descurc relativ singură. Mi-a zis tata să vin acasă, că mă știa că îmi merge greu”.

Artista e în culmea fericirii

Astăzi, artista celebrează 12 ani de carieră, motiv pentru care s-ar cinsti cu câteva pahare cu vin, dacă sănătatea i-ar permite.

„Sunt emoțională iar azi! Se împlinesc 12 ani de când am lansat prima mea piesă. Inocența, visul, dorința și munca m-au condus pe drumul ăsta și au fost acolo mereu lângă mine în toate clipele frumoase și grele! Muzica e energia mea, salvarea și umărul pe care plâng! Muzica nu dezamăgește niciodată, muzica doar vindecă! Dacă aș avea voie să beau azi, aș bea 10 x 🍷 pentru entuziasmul care nu ar trebui să se piardă niciodata, pentru toți anii de studio în care am trăit cele mai frumoase și sincere emoții atunci când am compus, pentru toate concertele în care ați cântat ceea ce am compus cuvânt cu cuvânt cu mine, confirmându-mi că ceea ce fac e bine! Și mai ales acum, în 2020, da! Aș bea pentru muzică punct și pentru sufletele care o duc mai departe! Pentru că ea e emoție, ea e sinceră, ea nu poate fi distrusă de nimeni și de nimic! ❤️”, a scris Adda pe Instagram.

Adda a ajuns pe perfuzii

Recent, cântăreața le-a dezvăluit fanilor că se confruntă cu o alergie, din cauza căreia a ajuns la spital. În stilul caracteristic, pentru a-și liniști admiratorii din mediul virtual, a postat la scurt timp după veste și un filmuleț pe fundalul căruia suna piesa ”Oficial îmi merge bine”.