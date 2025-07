Ada Galeș, operată pentru a patra oară. Actrița are o formă rară de cancer

Actrița Ada Galeș, în vârstă de 34 de ani, trece printr-o luptă dificilă cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii. Cunoscută publicului pentru rolurile din filme precum A Decent Man, Perfect Strangers și Dragoste pe muchie de cuțit, artista a dezvăluit că peste doar câteva zile urmează să fie supusă celei de-a patra intervenții chirurgicale.

Potrivit mesajului transmis de Ada Galeș pe rețelele sociale, medicii i-au descoperit mai multe tumori în zona palatului bucal, iar intervențiile anterioare au lăsat o perforație între nas și gură. Actrița spune că, în fiecare zi, își acoperă rana cu un pansament și o gutieră, încercând să-și continue viața în ciuda provocărilor medicale.

Într-o postare emoționantă pe Facebook, Ada a vorbit despre parcursul său după cele trei operații deja efectuate, mărturisind că în acest timp a învățat nu doar să vorbească și să trăiască, ci și „să tacă despre cancer”.

„Cum am vrut să scriu un jurnal ‘performativ’ despre lăsatul de fumat și n-am mai scris că mai întâi a trebuit să învăț să vorbesc, să gândesc și să tac despre cancer”, a mărturisit actrița.

„Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng. Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns, și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine, (ce sperie așa tare oamenii — cine sunt, capacitatea asta a mea de detașare prezentă care mă miră și pe mine uneori). Cum vulnerabilitatea înseamnă lacrimi și durere pe care nu ți-e teamă să o lași să se vadă and boy was I wrong. Cancerul nu are intenție. Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe. Se întâmplă. Iar sensul — dacă avem norocul să-l dăm — e al nostru, nu al bolii”, a adăugat Ada Galeș.