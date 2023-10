Cine este Ada Galeș de la America Express sezonul 6. Totul despre carieră și relația cu mama ei

Cine este Ada Galeș de la America Express sezonul 6? Aflați în rândurile următoare cu ce se ocupă și ce relația are cu mama sa, alături de care va participa la noul sezon America Express.

Ada Galeș s-a născut pe data de 9 martie 1991 în Brașov. Este una dintre cele mai cunoscute actrițe din industria românească, însă are și câteva afaceri. A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru București și a urmat un master în Arta Actorului.

În prezent, Ada are contract cu Teatrul Național București. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase filme, piese de teatru și spectacole. Pe lângă cariera de actriță, Ada a dorit să se dezvolte pe mai multe planuri.

În timpul pandemiei a decis să-și deschidă propria afacere cu lumânări, făcute din materiale prietenoase cu mediul. De asemenea, Ada a mărturisit că face terapie de la 20 de ani, lucru care a ajutat-o foarte multe, așa că a decis să ajute și ea la rândul ei, devenind consilier de dezvoltare personală.

„Cred că sunt extrem de pasionată de lucruri și sufăr de un entuziasm incurabil. Drumul până la diversele zone de activitate a venit începând să merg. Făcând un prim pas, ieșind din mine și din zona de confort, fiind atentă la ce mă preocupă și la cum aș putea să aduc un plus de valoare. Actoria este ceva profund despre mine, mă identific foarte tare cu meseria, antreprenoriatul este despre ce pot eu să fac împreună cu alți oameni și despre pasiunea mea nestăvilită pentru muncă, iar consilierea ține de ce pot eu să dau concret înapoi oamenilor”, a povestit Ada Galeș.

Ada Galeș a moștenit pasiunea pentru actorie și artă de la masa ei, Antoaneta Galeș. Aceasta este scriitoare de romane, trainer, coach și art-terapeut Phronetik. Actrița a descris relația cu mama ei ca fiind una foarte bună și o consideră cea mai bună prietenă a ei. Cele două vor concura împreună în noul sezon America Express.

„Dincolo de mamă și fiică, suntem bune prietene, ne admirăm și ne susținem reciproc, provocându-ne deseori pentru a descoperi lucruri interesante. Am o relaţie foarte specială cu mama mea. Este o scriitoare de romane poliţiste, consilier personal şi art-terapeut. Este o persoană foarte creativă. După ce am încheiat certurile legate de faptul că voiam să dau la teatru, mi-a mărturisit că, de fapt, şi ea îşi dorea să facă asta când terminase liceul. Probabil că e moştenire, fără să fi ştiut vreodată că şi ea şi-ar fi dorit acelaşi lucru”, a declarat Ada.

Cel mai mare susținător al echipei Ada Galeș și Antoaneta Galeș va fi Ionuț Țața, soțul actriței. Cei doi s-au căsătorit religios în vara anului 2022, pe malul mării, pe o plajă din Grecia. S-au căsătorit civil în decembrie 2021 la Brașov. Ionuț este om de afaceri și fost președinte al Asociației Pro Democrația. Cei doi s-au cunoscut într-un cadru inedit.

„Îl cunosc pe viitorul meu soț (Ionuț Țața) de cinci ani, e o poveste amuzantă. Când a avut loc protestul de la Brașov, l-am sunat să urlu la el pentru că organiza o dezbatere, într-o cafenea, despre ce se întâmplă la teatru și nici noi, nici partea cealaltă nu fuseserăm invitați, Ionuț fiind președintele Asociației Pro Democrația și proprietarul cafenelei, la vremea aia.

Cumva, se întrebau niște oameni ce-i cu scandalul ăsta fără să invite părțile implicate. L-am sunat, spunându-i că vin după el la cafenea, ce-i asta?! M-am dus și am cunoscut un om cald și simpatic, de care m-am îndrăgostit. Am fost atunci împreună o perioadă, dar a mers foarte prost și am rămas buni prieteni. De anul trecut lucrăm la mai multe business-uri împreună și, evident, proximitatea dintre noi a dus la atracție și redescoperire”, declara Ada Galeș.