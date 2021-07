Acuzații grave la adresa lui Salman Khan. Ce înșelăciune majoră ar fi comis iubitul Iuliei Vântur, de fapt

Clipe îngrozitoare pentru Iulia Vântur și Salman Khan. Celebrul actor de la Bollywood a primit acuzații grave de la un comerciant de bijuterii din India. Ce a pățit partenerul de viață al fostei prezentatoare de la PRO TV. Acum s-a aflat tot adevărul.

Salman Khan este protagonistul unui scandal de zile mari în India. Faimosul actor de la Bollywood este acuzat de fraudă și riscă să ispășească o pedeapsă severă. Un comerciant de bijuterii din India i-a adus acuzații grave partenerului de viață al frumoasei Iulia Vântur.

Despre ce este vorba, de fapt? Ei bine, se pare că Salman Khan, sora sa Alvira și alți 7 asociați din fundația „Being Human” deținută de artist, au fost convocați, zilele trecute, la sediul poliției din Chandigarh.

În timp ce Iulia Vântur își aniversa ziua de naștere în România, înconjurată de prietenele cele mai apropiate, distrându-se de mama focului, iubitul ei se confrunta cu probleme legale serioase. Salman Khan este suspectat că ar fi înșelat un comerciant de bijuterii de lux.

Acesta susține că a plătit o sumă considerabilă pentru a se asocia cu brandul celebrului actor indian, iar superstarul ar fi încălcat termenii contractuali ai înțelegerii.

Comerciantul Arun Gupta a declarat, pentru agenția de presă ANI, că a fost vizitat, acum ceva timp, de doi angajați ai lui Salman Khan, care au insistat să deschidă o franciză a brandului „Being Human Jewelry”, prin intermediul căreia actorul va produce mai mulți bani pentru fundația sa.

Cu toate acestea, Gupta susține că a fost înșelat de Salman Khan, de la care nu a mai primit niciun semn de viață. Actorul nu a mai sosit la inaugurarea magazinului, deși comerciantul de bijuterii își respectase partea sa de contract.

După ce am inaugurat showroom-ul, nu am mai primit nici un semn. Ne-au chemat la o întâlnire cu Salman Khan. Ne-am întâlnit iar el mi-a promis personal că se va ține de cuvânt. A trecut un an și jumătate de la acel moment și nu am primit nimic. Salman nu mi-a mai răspuns niciodată la mesaje”, a declarat negustorul Arun Gupta.