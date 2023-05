Actrița din România care s-a transformat în Elena Ceaușescu: ‘Este înfricoșător’ VIDEO EXCLUSIV

Elena Ceaușescu revine pe marele ecrane din România! Elvira Deatcu a acceptat provocarea și va intra în pielea unui personaj detestat de un întreg popor! Serialul Spy/Master este inspirat din viața generalului Ion Mihai Pacepa, fostul general de Securitate care a evadat în Statele Unite în anul 1978, astfel, a provocat furia dictatorului Nicolae Ceaușescu. Spy/Master are premiera în data de 19 mai, pe HBO Max, dar înainte de lansare, Elvira Deatcu ne-a dat detalii , în exclusivitate, din culisele serialului și a recunoscut că este profund înfricoșată de personajul pe care îl interpretează.

Elvira Deatcu și Claudiu Bleonț au intrat în pielea soților Ceaușescu pentru serialul „Spy/Master” realizat de HBO Max . Actrița recunoaște că Elena Ceaușescu a fost o adevărată provocare, fiind primul personaj de care este, cu adevărat, speriată. În exclusivitaste pentru Playtech Știri, Elvira ne-a vorbit despre rolurile pe care le-a refuzat de-a lungul timpului, dar și despre personajul care înfricoșat-o!

Filmările pentru Spy/Master au început în Ungaria, iar proiectul a evoluat destul de rapid. Elvira și Claudiu s-au documentat singuri despre personaje, astfel, trebuiau să își joace rolurile ca la carte. Din păcate, timpul de repetiție a fost unul scurt, dar fiind profesioniști, totul a decurs perfect.

“A fost foarte greu pentru mine și înspăimântător la început. Mi-a fost foarte greu, dar regizorul a crezut foarte tare în mine și în Claudiu. Am discutat cu el despre personaje. Din păcate, nu s-au putut face repetiții. Totul a fost pe repede înainte. Filmările au început în Ungaria, iar regizorul trebuia să plece. Nu am beneficiat de un timp de repetiții, dar am stat de vorbă și am înțeles despre ce este vorba. Apoi, am început să ne documentăm noi, singuri, cât am găsit surse. Sunt destul de puține surse.”, ne-a declarat Elvira Deatcu, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.