Actriţa din Las Fierbinţi care a ajuns la joace la Hollywood. E colegă de platou chiar cu Steven Seagal

O actriță din celebrul serial românesc ,,Las Fierbinți” a ajuns să joace la Hollywood. Aceasta susține că se consideră o norocoasă pentru parcursul din carieră. Cea din urmă a ajuns să colaboreze cu Steven Seagal, după ce a avut o apariție și în celebrul proiect de comedie iubit de toată România. Despre cine este vorba? „În câteva luni voi începe filmările pentru pilotul unui serial online’‘, a mai spus ea.

Cu siguranță mulți dintre actorii de la noi ar fi mai mult decât potriviți pentru Hollywood. Din fericire pentru publicul român, majoritatea aleg să rămână acasă și să încânte pe toată lumea în producții românești. Maria Bata a reușit însă să treacă peste toate barierele și să ajungă la un obiectiv dorit de mulți.

Bruneta a ajuns de pe platourile ,,Las Fierbinți” direct la Hollywood, alături de nume grele. Artista are diverse proiecte în Mexico City și se bucură de succes departe de casă. Ea și-a început cariera ca fotomodel, dar viața a dus-o către actorie. Desigur că a încercat să se remarce și în România, iar de-a lungul carierei a lucrat cu regizori de top.

Maria Bata a apărut în sezonul doi al serialului românesc de comedie, dar și în comedia romantică ,,Minte-mă frumos în Centru Vechi”, regizată de Iura Luncașu. De asemenea, bruneta a avut și roluri cheie în producții de la Hollywood unde a jucat cu nume cunoscute precum: Steven Seagal, Vinnie Jones, Josh Barnett, Howard Dell şi Byron Mann

„Mă consider o norocoasă pentru că am avut ocazia să lucrez cu oameni foarte talentaţi şi dedicaţi, de la care am avut multe de învăţat“, mărturiseşte Maria.

„În câteva luni voi începe filmările pentru pilotul unui serial online, No Truth, în regia lui Sebastian Tudores, şi pentru lungmetrajul „Connection“, o producţie americană, scrisă şi regizată de către Jacques Thelemaque”, a mai mărturisit ea despre planurile viitoare.