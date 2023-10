Actrița celebră din România, la un pas de moarte în urmă cu puțin timp. A făcut totul public: ‘Era să mor ca proasta‘

O actriță din România a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. A făcut dezvăluiri importante despre copilărie, dar și despre cum este în spatele camerelor de filmat. Vedeta a mărturisit chiar că, de curând, a fost la un pas de moarte dintr-un motiv banal.

Anca Dinicu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale momentului. A avut multe roluri semnificative de-a lungul anilor și a reușit să se afirme de fiecare dată. Are un umor aparte și știe să se facă plăcută.

Actrița s-a deschis, în cadrul unui podcast realizat de artista Giulia, unde a vorbit despre cum este în spatele camerelor. Se consideră o femeie complet normală, căreia îi place să se descurce singură și să fie un om simplu.

“Eu nu am nici femeie să mă ajute cu curățenia, dacă nu am penseta unde am lăsat-o fac atac cerebral. La un moment dat îmi doream o casă modernă și am aruncat pendula mamei și nu s-au prins, dar într-o zi s-au prins ”Unde e pendula, magnetofonul?”.

Recunoaște că a fost o fire mai zvăpăiată în copilărie, dar s-a mai domolit pe parcurs. Avea un caracter puternic și se enerva repede, dar aceste trăsături au transformat-o în femeia de care e mândră azi.

Celebra actriță, care a devenit cunoscută pentru rolul Ginei Felea, este o femeie asumată și mândră de tot ce a făcut până acum. Vedeta a vorbit, în cadrul podcastului, despre perioada de tinerețe, când a făcut cele mai mari gesturi de nebunie.

Vezi și: De ce este singură Anca Dinicu. Actriţa a recunoscut fără să stea pe gânduri: „Sunt capricioasă”

Anca Dinicu își amintește cu drag cum a fugit de acasă pentru iubitul ei de atunci. Și-a luat cei cinci căței, pentru a nu-și trezi mama, și a plecat către cel care a vrut ca ea să-i arate cât de mult îl iubește și ce este dispus să facă pentru el.

Nu a stat pe gânduri si a plecat pe furiș, ceea ce i-a scos din minți pe părinții ei. Consideră, însă, că a meritat și nu regretă nimic, pentru că au trăit o frumoasă poveste de iubire de cinci ani.

M-am dus la iubitul meu de atunci cu care am avut o relație de 5 ani. El a zis ”Dacă mă iubești vii la mine”, și am zis ”Păi cum să nu îți arăt eu cât te iubesc”. Mama nu a observat, dar așa extrem nu am făcut nimic.

Anca Dinicu a mai dezvăluit și că a fost de mai multe ori la doar un pas de moarte. Chiar de curând a trecut printr-o experiență ciudată, care a marcat-o complet. Din neatenție, totul ar fi putut deveni o tragedie.

Te-ar putea interesa și: Artista din România care a refuzat o cerere în căsătorie: ‘A fost o regie, nu mi-a plăcut’

Din fericire, totul s-a terminat cu bine și Anca Dinicu a coborât teafără din lift. A râs plină de satisfacție când s-a văzut în viață, deși se gândea că acela ar fi putut însemna sfârșitul ei.

“De mai multe ori era să mor, acum, de exemplu. Era să mor ca proasta. De curând, să fie vreo două săptămâni, am luat un liftul de marfă dintr-o fabrică și când l-a chemat cineva la parter, eu atunci am pus piciorul, cum am intrat am pus piciorul.

În a doua secundă, cum am pus al doilea picior am simțit cum mă șterge pe spate ceva, că nu am apucat să închid ușile. M-a șters pe spate zidul ăla, până jos eram verde, am stat rezemată de un perete și după am râs isteric că mi-am dat seama că trăiesc, e totul bine”, a povestit actrița pentru sursa precizată anterior.