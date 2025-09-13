Actriţa celebră care şi-a refăcut viaţa după moartea logodnicului. Are mare succes şi urmează să devină mamă pentru prima oară. Foto

Michelle Dockery, cunoscută publicului din ”Downton Abbey”, a trecut printr-o pierdere devastatoare în 2015, când logodnicul ei a murit de cancer. Astăzi, actrița trăiește un nou început alături de soțul Jasper Waller-Bridge și a anunțat cu emoție că așteaptă primul ei copil. Vestea a venit chiar la premiera mondială a filmului ”Downton Abbey: The Grand Finale”, la Londra.

Un nou început pentru Michelle Dockery

Michelle Dockery, celebra actriță din serialul ”Downton Abbey”, a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil alături de soțul Jasper Waller-Bridge. Anunțul a fost făcut la premiera mondială a filmului ”Downton Abbey: The Grand Finale” la Londra. Potrivit HELLO!, vedeta în vârstă de 43 de ani și-a etalat burtica de gravidă pe covorul roșu.

Îmbrăcată într-o rochie superbă de culoare periwinkle, cu umerii goi și o capă din șifon, Michelle Dockery a atras toate privirile la eveniment. Ea a pozat alături de soțul ei, Jasper Waller-Bridge, fratele actriței, scriitoarei și regizoarei Phoebe Waller-Bridge. Cuplul a pășit pe covorul roșu la Odeon Luxe din Leicester Square, unde Michelle și-a mângâiat burtica de gravidă în fața camerelor.

Detalii despre povestea de dragoste cu Jasper Waller-Bridge

Michelle Dockery și Jasper Waller-Bridge s-au căsătorit în urmă cu doi ani, în septembrie 2023, într-o ceremonie intimă în Londra. Nunta a avut loc la puțin peste un an după ce cuplul și-a anunțat logodna în The Times. Se crede că cei doi s-au întâlnit prin intermediul prietenilor în 2019 și au apărut pentru prima dată în public împreună la Festivalul de Film de la Roma.

Anunțul logodnei din ianuarie 2022 spunea: ”Se anunță logodna dintre Jasper, fiul lui Michael Waller-Bridge din King’s Lynn, Norfolk, și Teresa Waller-Bridge din Battersea, Londra, și Michelle Dockery, fiica mai mică a lui Michael și Lorraine Dockery din Gidea Park, Essex.”

Ceremonia a avut loc la biserica St Nicholas din Chiswick, Londra de Vest. Printre invitați s-au numărat colegii îndrăgitei actrițe din ”Downton Abbey”, inclusiv Hugh Bonneville, Lily James, Joanne Froggatt și Elizabeth McGovern. Laura Carmichael, colega lui Michelle, a avut rolul de domnișoară de onoare.

O viață renăscută după o pierdere devastatoare

În 2015, Michelle Dockery a trecut prin momente dificile după ce logodnicul ei, John Dineen, a murit de cancer la vârsta de 34 de ani. Potrivit People.com, el s-a stins din viață la un hospice din Cork, Irlanda. Dockery a fost alături de el în ultimele sale momente.

Relația lor a început în septembrie 2013, după ce un coleg din ”Downton Abbey”, Allen Leech, le-a făcut cunoștință. Deși au încercat să-și țină relația privată, Michelle Dockery a mărturisit odată: ”Am un bărbat minunat în viața mea din Irlanda.” Premiera filmului ”Downton Abbey: The Grand Finale” marchează sfârșitul seriei de succes și, în același timp, un nou început pentru actriță.

Această veste minunată despre sarcina lui Michelle Dockery adaugă o notă emoționantă finalului francizei, simbolizând puterea de a merge mai departe și de a-și reconstrui viața.

