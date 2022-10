Actorul român care și-a schimbat meseria. A devenit antrenor de fotbal, chiar acum EXCLUSIV

Cătălin Marin, cel cunoscut din lumea televiziunii drept Van Damme, a lăsat pentru o vreme actoria deoparte și a revenit la prima sa dragoste, fotbalul. El și-a luat prin surprindere inclusiv prietenii apropiați, dar decizia nu i-a fost niciun moment pusă sub semnul întrebării.

„Puțină lume știe dar eu am avut această pasiune pentru fotbal de mic copil. Pe la opt ani am dat examen ca să intru la copiii lui Dinamo. Se întâmpla prin anii 1985-1986. La preselecție am fost circa 1.000 de puști. Peste câteva zile au rămas doar 30.

Printre ei mă număram și eu!”, rememorează Van Damme pentru playtech.ro începuturile sale fotbalistice. Iar profesorii care i-au deslușit întâia dată tainele fotbalului erau nume sonore ale suflării dinamoviste, precum Florea Dumitrache și Ionuț Chirilă.