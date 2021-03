Actorul celebru din România care a trecut prin momente cumplite: ‘M-a salvat cineva de la alcoolism’

Un actor celebru din România a surprins cu sinceritatea sa în cadrul unui interviu recent. Acesta și-a amintit de copilărie, ulterior a mărturisit că a ajuns la un moment dat aproape de alcoolism. Despre cine e vorba și care sunt dezvăluirile care i-au șocat pe unii dintre fanii săi?

Actor celebru din România, mărturii neașteptate din trecut: „m-a salvat de alcoolism”

Celebrul actor Marius Manole vine cu dezvăluiri neașteptate. Acesta a șocat pe toată lumea cu mărturiile din cadrul interviului pe care i l-a acordat lui Damian Drăghici în podcast-ul de pe canalul său de YouTube.

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca vedeta să fi trecut prin astfel de experiențe. Mulți au senzația că în special oamenii care apar pe micile ecrane au o viață perfectă, dar se știe că actorii fac parte din categoria cea mai dezavantajată de artiști, categorie în care se regăsesc acum toți soliștii sau dansatorii din cauza contextului pandemic.

Deși a avut parte de proiecte imense, cel din urmă a susținut că a trăit mereu pe datorie: „Toată viaţa am trăit pe datorie, am trăit toată viaţa pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii.

Asta e! Eu sunt şi singur, nu am copii, nu moare nimeni dacă n-am ce mânca. Am datorii: la bancă, la aia, la aia. Mi-am cumpărat ce am vrut, am investit în ce am vrut, risc ce vreau. Până la urmă ştii cum e, vorba aia: Cu frică sau fără frică, tot acolo ajungem! Bogaţi sau săraci”, a mai detaliat vedeta.

„Noroc că m-a salvat cineva”

Iar confesiunile extrem de sincere nu s-au oprit aici, pentru că Marius Manole a mărturisit că a fost în pragul alcoolismului, considerându-se de altfel un om foarte vicios. De teama ca lucrurile să nu escaladeze, acesta a reușit să se țină departe de droguri în tot acest timp.

„Eu sunt un om foarte vicios, de aia nu mă apuc de droguri. Eu dacă mă apuc de droguri, mi-am vândut tot: casa, dinţii, faţa, tot. Mă lupt cu fumatul în continuare, cu alcoolul – eram în prag de alcoolism, noroc că m-a salvat cineva…”

„Nu e tare să facem din anii ăștia puțini să fie miraculoși?”