Actor, găsit mort în casă la doar 18 ani. Poliția a deschis o anchetă. Detalii bizare

Este doliu la Hollyood! Un actor în vârstă de doar 18 ani a fost găsit mort în propria locuință. Momentan, nu se cunosc detalii despre cauza decesului, urmând a se efectua o autopsie, iar Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Despre ce actor este vorba!

Actor, găsit mort în casă la doar 18 ani

Starul hollywoodian Tyler Sanders, cunoscut pentru rolul din „911: Lone Star cu Rob Lowe”, precum și din The Walking Dead, a fost găsit în locuința sa din Los Angeles.

Actorul Tyler Sanders a murit joi, în locuința sa. Avea vârsta de doar 18 ani. Cauza morții nu este încă cunoscută și urmează să fie efectuată o autopsie, precum și o anchetă demarată cu privire la deces, potrivit TMZ.

Reprezentantul lui Tyler, Pedro Tapia, a precizat că cauza morții tânărului actor va fi investigată. Pedro a adăugat că Tyler „a fost un actor talentat cu un viitor strălucit”. El a mai adăugat și că a fost un „copil bun care provenea dintr-o familie bună”.

Momentan, nu se cunosc detalii nici despre înmormântarea lui Tyler Sanders.

Roluri în filme

Tyler Sanders a avut o nominalizare la Emmy pentru rolul din serialul Amazon, Just Add Magic: Mystery City. El a început să joace în filme de la vârsta de 10 ani. A avut primul rol în emisiunea din 2015 JLW Academy, apoi a obținut rolul tânărului Jake Otto în Fear The Walking Dead.

El a intrepretat și rolul lui Leo în Just Add Magic, înainte de a obține un rol mai important în Just Add Magic: Mystery City.

Tyler a interpretat și rolul lui Brian în 911: Lone Star, iar filmul The Price We Pay, în post-producție, așteaptă lansarea anul acesta.

În ultimele postări pe Instagram, Tyler le arătă urmăritorilor săi că se bucură de timpul petrecut alături de familia sa. În urmă cu cinci zile, tânărul a postat o imagine cu el într-un costum albastru, în Vail, Colorado. Tyler s-a aflat acolo cu familia pentru rafting și a împărtășit câteva fotografii cu momentele petrecute.

Despre Tyler Sanders se spune pe IMBD:

„Tyler Sanders este un actor nominalizat la Emmy pentru rolul lui Leo în Just Add Magic Mystery City. Tyler a studiar actoria de la vârsta de 10 ani și, de asemenea, a studiat improvizația, stand-up comedy-ul, lucrând cu mai mulți specialiști pentru a putea interpreta accentele pentru rolurile sale diverse.

Cu siguranță, mai multe detalii despre moartea lui Tyler Sanders vor fi date publicității după ce ancheta și autopsia vor fi finalizate.