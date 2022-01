Achiziția colosală pe care a făcut-o Adela Popescu. A plătit zeci de mii de euro: „Radu a crezut că glumesc“

Adela Popescu și Radu Vâlcan au o familie numeroasă, fapt pentru care actrița s-a gândit că ar fi bine să facă o investiție destul de mare, într-un proiect care cu siguranță le va fi de folos în viitor. Inițial, partenerul blondinei a crezut că aceasta glumește, însă până la urmă cei doi au semnat actele. Despre ce este mai exact vorba, afli în continuare.

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au făcut de curând o investiție enormă, dezvăluirea fiind făcută de blondină pe contul de Instagram, acolo unde aceasta îi pune la curent pe fani cu ultimele detalii din viața ei și a familiei sale. De curând, actrița le-a spus urmăritorilor că ea și Radu au făcut o achiziție de care sunt extrem de mândri, mai precis, un apartament pe litoral.

Vedeta a ținut să precizeze că, totuși, i-a luat ceva timp să-l convingă pe actorul și prezentatorul de televiziune că investiția este una bună. În cele din urmă însă a reușit, cei doi semnând deja actele.

Adela Popescu este recunoscută ca una dintre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc, astfel că și de această dată a „dat din casă“, povestindu-le fanilor cum a reușit să-l convingă pe Radu Vâlcan să achiziționeze apartamentul, al cărui preț cu siguranță n-a fost unul mic.

Actrița i-a spus soțului că ar fi minunat să dețină un loc al lor la mare, acolo unde să poată merge alături de micuții lor, în special în sezonul cald, fără a mai plăti cazare.

În primă fază însă, Radu Vâlcan s-a dovedit puțin „suspicios“, însă ulterior s-a lăsat convins că este de bun augur să cumpere locuința.

„Nu a fost chiar o ceartă, ci o discuție la intensitatea cuvenită, pe măsură deciziei ce trebuia luată. Ne luăm sau nu un apartament la mare!? Această era întrebarea. Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva, până când fratele meu ne-a povestit despre proiectul din Olimp.

Mai mult în joacă, prin iulie, am mers la o discuție cu ei, la biroul lor de la mare. Tot eram pe litoral, șțiți cum e. Mi-a plăcut atât de tare proiectul, încât din ziua aceea am fost sigură că asta trebuie să facem, să luăm un apartament acolo. Am simțit, pur și simplu. Mult timp Radu a crezut că glumesc“, a mărturisit actrița.