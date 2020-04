Accident grav în Iași. Un tren care transporta călători a deraiat după ce a lovit un TIR

În cursul zilei de joi, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat producerea unui accident feroviar pe secția de cale ferată 608, pe raza localității Lețcani, din județul Iași. Impactul s-a produs în urma ciocnirii unui tren cu un TIR , al cărui șofer nu a respectat semanalele luminioase, intrând peste calea ferată.

Cum s-a produs accidentul

În urma impactului produs, trenul Dorohoi-Iași a deraiat. În tren se aflau 20 de persoane, dar din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Singurele persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost cei doi șoferi. Accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Lețcani, vinovat fiind șoferul TIR-ului care nu a respectat Codul Rutier. Acesta a menționat ulterior că nu a putut pbserva semnalele luminoase din cauza soarelui: “Nu am vazut trenul. Nu am vazut semnalizarea deoarece batea soarele in semafor. Am incetinit apoi am trecut”.

Traficul pe DN28 (E583) Iași – Târgu Frumos a fost îngreunat, iar deplasarea trenurilor a fost oprită. Așa cum era de așteptat după un astfel de eveniment, la fața locului s-a creat un ambuteiaj care s-a întins pe câțiva kilometri kilometri, pe ambele sensuri. Pentru a se elibera zona a fost nevoie de o macara pe şine venită de la Paşcani care sa ridice vagoanele deraiate.

Centrul INFOTRAFIC a confirmat producerea accidentului:

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe secția de cale ferată 608, pe raza localității Lețcani (județul Iași), trenul I.R. 16525, ce se deplasează pe relația Dorohoi – Iași, a lovit un tir al cărui conducător auto nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată. Evenimentul nu s-a soldat cu victime”

Ce s-a întâmplat cu cele 20 de persoane din tren

Călătorii aflați în tren la producerea accidentului au fost evacuați și preluați, niciunul dintre ei nefiind rănit. Singura victimă a fost șoferul TIR-ului care a refuzat transportul la spital, fiind îngrijit la fața locului de către echipajele medicale.

CFR călători a anunțat în cursul serii de ieri că trenul deraiat nu aparține companiei CFR, acesta fiind proprietatea unui operator privat.